Lozan\'ın 103. Yıldönümü Kutlaması

(ANKARA) - ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Cephede kanla, inançla ve büyük fedakârlıklarla kazanılan bağımsızlığımız; Lozan'da tüm dünyaya kabul ettirilmiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliği tarihe mühürlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Lozan Barış Konferansı ve Antlaşması'nın 103'üncü yılına ilişkin paylaşım yaptı. Yavaş, şunları kaydetti:

"Cephede kanla, inançla ve büyük fedakârlıklarla kazanılan bağımsızlığımız; Lozan'da tüm dünyaya kabul ettirilmiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliği tarihe mühürlenmiştir. Lozan'ın 103. yıl dönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."