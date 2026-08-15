LP İstanbul\'da Coşkulu Konser Verdi

ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Laura Pergolizzi, İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluştu.

Sahne adı LP olan sanatçı, konserde "When We're High", "Other People" ve "Lost On You"un aralarında olduğu sevilen şarkılarının yanı sıra yeni şarkılarını söyledi.

Hayranları, LP'nin performansına coşkuyla eşlik etti. İstanbul'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren LP, hayranlarına Türkçe "teşekkürler" dedi.

Konser sırasında LP'nin grubundaki gitarist de seyircilere Türkçe olarak, "Bu ülke gibi başka bir ülke yok. Sizi çok seviyoruz." sözleriyle hitap etti. Ardından LP, "Special" adlı şarkısını seslendirdi.

Konser, organizatör Epifoni'nin 10. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleşti.