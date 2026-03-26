Lüban Hastaneleri Savaşın Ağır Yükü Altında
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lüban Hastaneleri Savaşın Ağır Yükü Altında

26.03.2026 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'daki hastaneler, yaralı sayısındaki artışla başa çıkmaya çalışıyor.

ETHEM EMRE ÖZCAN/MUHAMMED EMİN CANİK - İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'da güney ve doğu bölgelerindeki hastaneler, artan yaralı ve yerinden edilen sayısı ile tedarik sıkıntılarının oluşturduğu baskı altında hizmet vermeye çalışıyor.

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar, ülkede sağlık sektörünü derinden etkiliyor.

Ülkenin güneyinde ve doğusundaki Bekaa bölgesinde faaliyet gösteren hastaneler, artan yaralı sayısına müdahale etmeye ve yerinden edilen sivillerin büyüyen sağlık ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Lübnan hükümetinin verilerine göre, İsrail saldırıları nedeniyle ülke genelinde zorla yerinden edilenlerin sayısı 1 milyon 162 bini aşmış durumda.

Yaralıların hastanelere kesintisiz taşınması, yerinden edilenlerin sağlık hizmetlerine yönelmesi ile ulaşım ve tedarik ağlarındaki aksaklıklar, sağlık kuruluşları üzerindeki baskıyı artırıyor.

Bu durum, özellikle acil servisler, yoğun bakım üniteleri ve ameliyathanelerde kapasite sınırlarına yaklaşılmasına yol açarken, sağlık çalışanlarını da olağanüstü şartlar altında hizmet vermeye mecbur bırakıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 42 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 119 sağlıkçı yaralandı. 44 ambulansın hedef alınırken, 5 hastane saldırılar nedeniyle devre dışı kaldı.

Sayda kentinde acil durum hazırlığı ve artan hasta yükü

Lübnan'ın güneydeki Sayda Devlet Hastanesi Müdürü Ahmed Samadi, AA muhabirine, hastanenin Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan acil durum planlarını yeniden devreye aldığını ve ilk haftalardan itibaren tam kapasiteyle çalıştığını anlattı.

Acil servis, ameliyathane ve sağlık personelinin yüksek hazırlık seviyesinde olduğunu ifade eden Samadi, sınır bölgelerinden ilk müdahalesi yapılan yaralıların tedavi için Sayda'ya sevk edildiğini ve hastanenin bu süreçte "ikinci savunma hattı" olarak görev yaptığını söyledi.

Hastanenin aynı zamanda Sayda'ya sığınan çok sayıda yerinden edilmiş kişiye de hizmet verdiğini aktaran Samadi, "Acil servise günlük 70 ila 100 hasta başvurusu yapılıyor. Yaklaşık 100 yatak kapasitesine sahip hastanede yoğun bakım, diyaliz ve doğum servisleri büyük ölçüde dolu. Artan ihtiyaç nedeniyle yatak sayısının artırılması zorunlu hale geldi." dedi.

Tedarik zorlukları nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısının giderek arttığını belirten Samadi, "Artan tüketim nedeniyle ilaç ve tıbbi malzemelerde giderek büyüyen bir eksiklik yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Baalbek'te yaralı akınına karşı yoğun hazırlık

Ülkenin doğusunda Bekaa bölgesinde yer alan Baalbek Devlet Hastanesinin Müdürü Abbas Şükür de tam kapasiteyle çalıştıklarını söyledi.

Daha önce yaşanan eksikliklerin Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşların desteğiyle giderildiğini paylaşan Şükür, yeni sağlık merkezlerinin de devreye alınması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Hastaneye ulaşan yaralıların büyük bölümünün sivil olduğunu, vakalar arasında kadın ve çocukların ağırlıkta bulunduğunu ve bazı yaralanmaların ağır seyrettiğini dile getiren Şükür, "Sağlık ekipleri ameliyatları hızlı şekilde gerçekleştiriyor ve hastaları uzun süre hastanede tutmamaya çalışıyor. Bu yeni vakalar için kapasitenin korunması açısından büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Darphane’den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama Darphane'den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama
Süreçte ikinci aşamaya geçildi 14 ünlü isim Adli Tıpta Süreçte ikinci aşamaya geçildi! 14 ünlü isim Adli Tıpta
İstanbul TOKİ kura çekimi için son viraj İşte başvurusu kabul edilenler İstanbul TOKİ kura çekimi için son viraj! İşte başvurusu kabul edilenler
Arda’dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Raylarda mucize: Trenin çarpmasına saniyeler kala küçük çocuğu böyle kurtardı Raylarda mucize: Trenin çarpmasına saniyeler kala küçük çocuğu böyle kurtardı
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı İşte ifadesi Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı! İşte ifadesi

12:08
MSB: Irak’taki Türk askeri tahliye edildi
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi
12:05
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir Babası İstanbul’un göbeğindeki camide imam
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam
11:58
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
11:27
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
11:25
İsrail: Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
İsrail: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
10:52
Bakan Uraloğlu’ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 12:25:07. #7.12#
SON DAKİKA: Lüban Hastaneleri Savaşın Ağır Yükü Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.