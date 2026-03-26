Lüban Hastaneleri Savaşın Ağır Yükü Altında

ETHEM EMRE ÖZCAN/MUHAMMED EMİN CANİK - İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'da güney ve doğu bölgelerindeki hastaneler, artan yaralı ve yerinden edilen sayısı ile tedarik sıkıntılarının oluşturduğu baskı altında hizmet vermeye çalışıyor.

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar, ülkede sağlık sektörünü derinden etkiliyor.

Ülkenin güneyinde ve doğusundaki Bekaa bölgesinde faaliyet gösteren hastaneler, artan yaralı sayısına müdahale etmeye ve yerinden edilen sivillerin büyüyen sağlık ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Lübnan hükümetinin verilerine göre, İsrail saldırıları nedeniyle ülke genelinde zorla yerinden edilenlerin sayısı 1 milyon 162 bini aşmış durumda.

Yaralıların hastanelere kesintisiz taşınması, yerinden edilenlerin sağlık hizmetlerine yönelmesi ile ulaşım ve tedarik ağlarındaki aksaklıklar, sağlık kuruluşları üzerindeki baskıyı artırıyor.

Bu durum, özellikle acil servisler, yoğun bakım üniteleri ve ameliyathanelerde kapasite sınırlarına yaklaşılmasına yol açarken, sağlık çalışanlarını da olağanüstü şartlar altında hizmet vermeye mecbur bırakıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 42 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 119 sağlıkçı yaralandı. 44 ambulansın hedef alınırken, 5 hastane saldırılar nedeniyle devre dışı kaldı.

Sayda kentinde acil durum hazırlığı ve artan hasta yükü

Lübnan'ın güneydeki Sayda Devlet Hastanesi Müdürü Ahmed Samadi, AA muhabirine, hastanenin Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan acil durum planlarını yeniden devreye aldığını ve ilk haftalardan itibaren tam kapasiteyle çalıştığını anlattı.

Acil servis, ameliyathane ve sağlık personelinin yüksek hazırlık seviyesinde olduğunu ifade eden Samadi, sınır bölgelerinden ilk müdahalesi yapılan yaralıların tedavi için Sayda'ya sevk edildiğini ve hastanenin bu süreçte "ikinci savunma hattı" olarak görev yaptığını söyledi.

Hastanenin aynı zamanda Sayda'ya sığınan çok sayıda yerinden edilmiş kişiye de hizmet verdiğini aktaran Samadi, "Acil servise günlük 70 ila 100 hasta başvurusu yapılıyor. Yaklaşık 100 yatak kapasitesine sahip hastanede yoğun bakım, diyaliz ve doğum servisleri büyük ölçüde dolu. Artan ihtiyaç nedeniyle yatak sayısının artırılması zorunlu hale geldi." dedi.

Tedarik zorlukları nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısının giderek arttığını belirten Samadi, "Artan tüketim nedeniyle ilaç ve tıbbi malzemelerde giderek büyüyen bir eksiklik yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Baalbek'te yaralı akınına karşı yoğun hazırlık

Ülkenin doğusunda Bekaa bölgesinde yer alan Baalbek Devlet Hastanesinin Müdürü Abbas Şükür de tam kapasiteyle çalıştıklarını söyledi.

Daha önce yaşanan eksikliklerin Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşların desteğiyle giderildiğini paylaşan Şükür, yeni sağlık merkezlerinin de devreye alınması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Hastaneye ulaşan yaralıların büyük bölümünün sivil olduğunu, vakalar arasında kadın ve çocukların ağırlıkta bulunduğunu ve bazı yaralanmaların ağır seyrettiğini dile getiren Şükür, "Sağlık ekipleri ameliyatları hızlı şekilde gerçekleştiriyor ve hastaları uzun süre hastanede tutmamaya çalışıyor. Bu yeni vakalar için kapasitenin korunması açısından büyük önem taşıyor." diye konuştu.