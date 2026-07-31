Lübnan'a 1,2 Milyar Lira Yardım - Son Dakika
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Lübnan'a 1,2 Milyar Lira Yardım

Lübnan\'a 1,2 Milyar Lira Yardım
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İHH ve dernekler, Lübnan'a insani yardımda bulunarak krizle mücadele eden halka destek oldu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Sadakataşı Derneği, Yetim Vakfı ve Yeryüzü Çocukları Derneği işbirliğiyle yürütülen çalışmalarla Lübnan'a toplam 1,2 milyar lira değerinde insani yardım ulaştırıldı.

İHH'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye, İsrail saldırıları ve derinleşen ekonomik krizle mücadele eden Lübnan halkının yanında olmaya devam ediyor.

İsrail'in 2 Mart 2026'dan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 300'den fazla sivil hayatını kaybederken 12 binin üzerinde insan yaralandı.

Saldırıların yoğunlaştığı güney Lübnan'da binlerce bina ve kamusal alan tamamen yok olurken, 1,2 milyondan fazla insan daha güvenli gördükleri ülkenin kuzey bölgelerine göç etmek zorunda kaldı.

Yerinden edilen aileler ve krizden etkilenen milyonlarca vatandaş acil gıda, barınma ve sağlık desteğine ihtiyaç duyuyor.

Sadakataşı Derneği öncülüğünde, İHH, Yetim Vakfı ve Yeryüzü Çocukları Derneği tarafından bölgeye 5 ayrı gemiyle toplam 205 konteynerlik ayni yardım malzemesi gönderildi.

İçinde gıda, hijyen ürünleri, yatak, battaniye ve birçok temel yaşam malzemesi bulunan yardımlar Lübnanlı ailelere dağıtıldı.

İHH, Sadakataşı ve Yetim Vakfı işbirliğiyle Kurban Bayramı'nda Hindistan'da kesilen kurbanlardan elde edilen 288 ton dondurulmuş et, Beyrut Limanı'na ulaştı.

Resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından paketlenen kurban etleri Lübnan genelindeki mülteci kampları ve yerinden edilmiş aileler başta olmak üzere 800 binin üzerinde kişiye dağıtılacak.

Tarihinin en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya olan Lübnan'a Sadakataşı, İHH, Yetim Vakfı ve Yeryüzü Çocukları Derneği tarafından 7 Ekim 2023'ten bu yana başta gıda, sağlık, eğitim ve barınma olmak üzere çeşitli alanlarda toplam 1,2 milyar lira değerinde yardım malzemesi ulaştırıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Türkiye, Güncel, Lübnan, İHH, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'a 1,2 Milyar Lira Yardım - Son Dakika

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