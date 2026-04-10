Siyonist Katiller Lübnan'da Korkunç Katliam Gerçekleştirdi

Siyonist katiller, İran'a yönelik 40 günlük savaşta istediklerini gerçekleştiremeyip ateşkese razı olduktan sonra, anlaşmanın Lübnan'ı kapsamadığını iddia ederek çarşamba akşamı Beyrut, Bekaa ve güney yerleşim alanlarına hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılarda 250'den fazla kişi öldü, toplamda 1300 kişi ölü ve yaralı olarak etkilendi, enkaz altından çıkarılamayanlar da bulunuyor.

Yaklaşık 10 dakika içinde 100 hava saldırısıyla gerçekleştirilen bu katliamda, siviller, sosyal hizmet alanları ve sivil yerleşim bölgeleri hedef alındı. Siyonist katiller, Gazze'de uyguladıkları soykırım yöntemini Lübnan'da da sürdürerek, ülkeyi harabeye çevirmeyi amaçlıyor. Amerikan emperyalizminin desteğiyle hareket eden bu güçler, direnişe karşı eleştirilere rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Çözümün sinmekte değil, direnmekte olduğu vurgulanırken, insanlığın zulme karşı mazlumun yanında durması gerektiği belirtiliyor. Siyonist vahşetin devam etmesi, insanlığın bir ayıbı olarak görülüyor.