Lübnan'a İsrail Hava Saldırıları: Yıkım ve Can Kaybı
Lübnan'a İsrail Hava Saldırıları: Yıkım ve Can Kaybı

09.04.2026 17:53
İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırıları büyük yıkıma neden oldu, 254 kişi hayatını kaybetti.

MUHAMMED EMİN CANİK/ETHEM EMRE ÖZCAN - İsrail ordusunun Beyrut başta olmak üzere Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği eş zamanlı hava saldırılarının ardından başkentte geniş çaplı yıkım oluşurken, saldırılardan sağ kurtulan doktorlar, bir hastaya cerrahi operasyon yapmaya hazırlanırken saldırıların gerçekleştiğini söyledi.

İsrail ordusunun Beyrut başta olmak üzere Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği eş zamanlı hava saldırılarının ardından başkentte geniş çaplı yıkım oluştu, birçok noktada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Başkentte özellikle Korniş el-Mezra hedef alınan bir bina tamamen yerle bir olurken, çevredeki çok sayıda yapı ağır hasar gördü.

Hedef alınan sokakta çok sayıda iş yeri zarar görürken, birçok araç da kullanılamaz hale geldi.

AA ekibinin görüntülediği bölgede, hedef alınan binanın bitişiğindeki binada sağlık hizmeti verilen bir klinik ve ameliyat odasının büyük ölçüde tahrip olduğu görüldü.

Saldırının izleri kliniğin içinde de açık şekilde görülürken, duvarların parçalandığı, tıbbi ekipmanların kullanılamaz hale geldiği ve camların tamamen kırıldığı dikkat çekti.

Patlamanın etkisiyle odaların büyük kısmı ağır hasar alırken, kliniğin bir bölümü tamamen çöktü.

"Klinikteyken bir anda saldırı oldu"

Doktor İmad Ali Cafer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının aniden gerçekleştiğini belirterek, "Bu oda hastalarla doluydu. Burada bir hastanın ameliyatı vardı. Dün klinikteyken bir anda saldırı oldu, tam buradan vuruldu." dedi.

Kliniğinin tamamen yıkıldığını aktaran Cafer, "Diğer odalarda da ciddi hasar var. Allah korudu, sekreterim, hemşirem, hastalar ve bana bir şey olmadı." ifadesini kullandı.

Görgü tanıklarından diş hekimi Nancy İtani ise saldırı sırasında klinikte olduklarını belirterek, "Bir hasta vardı, işe başlamak üzereydik. Önce bir saldırı oldu, ardından bir diğeri geldi. Yaklaşık 5-6 füze atıldı. Bu taraftaki camların tamamı kırıldı." diye konuştu.

İtani, saldırıda can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu vurgulayarak, "Çok şükür hepimiz iyiyiz. Maddi hasar büyük, kliniğin yarısı yıkıldı, diğer kısmı ağır hasar aldı. Ama en önemlisi hayatta olmamız." dedi.

İsrail'in Lübnan'a eş zamanlı saldırıları

İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, söz konusu saldırılarda en az 254 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Söz konusu saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

