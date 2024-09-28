Lübnan'a Uluslararası Yardım Geldi

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BEYRUT, 28 Eylül (Xinhua) -- İsrail ve Hizbullah arasındaki yoğun sınır ötesi çatışmalar nedeniyle insani koşulların kötüleştiği Lübnan'da hükümet Çin, İngiltere ve Suriye'den bağış ve malzeme yardımı aldı.

Sosyal İşler Bakanı Hector Hacar Cuma günü düzenlediği basın toplantısında Lübnan'ın güneyinde yerlerinden edilmiş ailelere yardım amacıyla Çin'den 1 milyon ABD doları aldıklarını açıkladı.

"Şu anda yedi vilayetin güneyindekilere 10.000 ailenin Çin'in bağışından 100 dolar alacağını söylüyorum" diyen Hacar, diğer girişimlerin yanı sıra Çin'den tıbbi yardımın da devam ettiğini belirtti.

Çin'in Lübnan Büyükelçisi Qian Minjian ise "Lübnan'ı uzun zamandır destekliyoruz ve özellikle bu dönemde desteklerimizi sürdürmeye kararlıyız" dedi.

Büyükelçi, Çin'in, "Lübnan'ın egemenliğini ve güvenliğini ihlal eden her türlü eyleme" karşı olduğunu dile getirdi ve sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırıları kınadı.

Suriye Sağlık Bakanlığı da Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarından kaynaklanan insani krize yanıt olarak Lübnan'a tıbbi malzeme sevkiyatı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlığın tedarik direktörü Muhammed Şamaa, toplam 20 ton ağırlığındaki yardım paketinin yaklaşık 42 çeşit ilaç ve tıbbi sarf malzemesi içerdiğini söyledi.

Lübnan'daki İngiliz Büyükelçiliği tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada ise, İngiltere'nin İsrail ile mevcut çatışma ortamında Lübnan'daki insani müdahale çabalarını desteklemek üzere Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) 5 milyon İngiliz Sterlini (yaklaşık 6,7 milyon ABD doları) sağladığı belirtildi.

UNICEF'e göre bu hafta Lübnan'da her gün öldürülen ortalama çocuk sayısı, ülkede 2006 yılında yaşanan çatışmalar sırasında her gün öldürülen çocuk sayısının iki katından fazla.

Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu hafta Pazartesi ve Salı günleri iki günde 50 çocuk öldürüldü. Bakanlık ayrıca ülke genelinde yıkılan binaların enkazı altında daha fazla çocuğun kalmış olabileceğini düşünüyor" denildi.