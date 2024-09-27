Lübnan'a Yönelik İsrail Saldırıları Artıyor - Son Dakika
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Lübnan'a Yönelik İsrail Saldırıları Artıyor

Büyükelçi Baddoura, İsrail'in Lübnan'a benzeri görülmemiş saldırılar düzenlediğini açıkladı.

27.09.2024 22:17
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Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Salim Baddoura, " İsrail'in Lübnan'a karşı benzeri görülmemiş büyüklükte saldırısı var ve bu tüm hızıyla sürüyor." dedi.

Baddoura ve yardımcısı Rayan Said, BM Cenevre Ofisi'ne Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya geldi.

"İsrail'in Lübnan'a yönelik benzeri görülmemiş büyüklükte saldırısı var ve bu tüm hızıyla sürüyor" ifadelerini kullanan Baddoura, "işgalci güç" İsrail'in son askeri teknolojiyi kullanarak her gün savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar işlediğini söyledi.

Baddoura, İsrail'in bu son saldırısını "mutlak bir dokunulmazlığa sahip olduğu" düşüncesiyle gerçekleştirdiğini belirterek, İsrail'in Gazze'de işlediği "soykırımın" şimdiye kadar hesabını vermediğini söyledi.

"Gazze'de uluslararası toplum bırakın hesap sormayı İsrail'i durdurmayı dahi başaramadı" ifadesini kullanan Baddoura, İsrail'in Lübnan'da da aynısını yapmaya hazırlanmasının sürpriz olmadığının altını çizdi.

Baddoura, İsrail'in Lübnan'ın güney kentlerine saldırılarında sivil, kadın, çocuk ve yaşlı ayırt etmediğine dikkati çekti.

İsrailli yetkililerin Lübnan'a yönelik tehditlerini sürdürdüğünü ve bunun olası kara saldırılarının sinyali olabileceğini söyleyen Baddoura, İsrail'in uluslararası kamuoyundan gelen "gerginliğin azaltılması" yönündeki çağrıları dikkate almadığını vurguladı.

Baddoura, İsrail'in olası bir kara saldırısı için sınıra yığınak yaptığını kaydederek, "Bu, işgalci gücün siciline eklenecek yeni bir pervasızlık ve çılgınca girişim olur. Çok güçlü askeri güç olsanız bile tüm sorunlarınızı saldırı ve bombalamayla çözemezsiniz. Uluslararası hukuk, ilke ve gelenekleri de hesaba katmak zorundasınız." dedi.

DSÖ, Lübnan Sağlık Bakanlığı ile yakın temasta

AA muhabirinin, "Lübnan'ın sağlık kapasitesi özellikle İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle zorlanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum bu konuda Lübnan'a yeterli desteği sağlıyor mu?" sorusunu yanıtlayan Daimi Temsilci Yardımcısı Rayan Said, bu noktada özellikle Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Lübnan Sağlık Bakanlığı ile yakın temasta olduğunu söyledi.

Said, DSÖ'nün BM ve diğer yardım kuruluşlarıyla koordineli olduğunu belirterek, DSÖ yetkilerinin olası savaşa hazırlık yaptığını ancak bunun yaşanmamasını umut ettiklerini ifade etti.

?İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 775 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den bu yana kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 775 kişi hayatını kaybetti, bombardıman nedeniyle ülke içinde yaklaşık 150 kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'a Yönelik İsrail Saldırıları Artıyor - Son Dakika

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