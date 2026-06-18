Lübnan, ABD'de Müzakere hazırlığı yapıyor - Son Dakika
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Lübnan, ABD'de Müzakere hazırlığı yapıyor

18.06.2026 17:21
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Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan-ABD-İsrail görüşmelerinin hazırlıklarını müzakere heyetiyle ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD'nin başkenti Washington'da gelecek hafta İsrail ile yapılması planlanan 5. tur görüşmelerin hazırlıklarını ele almak üzere müzakere heyetiyle bir araya geldi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolph Heykel, müzakere heyeti başkanı eski Büyükelçi Simon Karam, askeri müzakere heyeti üyeleri ve müzakereleri takip eden danışma ekibinin katıldığı toplantıya başkanlık etti.

Toplantıda, Lübnan ve bölgedeki son gelişmeler, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat ile 23-25 Haziran tarihlerinde Washington'da gerçekleştirilmesi planlanan Lübnan-ABD-İsrail görüşmelerinin 5. turuna yönelik hazırlıklar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Avn, müzakere heyetine Lübnan'ın temel tutumunu esas alan talimatlarını ileterek, nihai ateşkesin sağlanması, İsrail ordusunun işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesi, Lübnan ordusunun uluslararası sınıra kadar konuşlandırılması, Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması ve yeniden imar sürecinin başlatılması yönündeki taleplerini yineledi.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

14 ve 15 Mayıs'ta düzenlenen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Nisan'da sona erecek geçici ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan, ABD'de Müzakere hazırlığı yapıyor - Son Dakika

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