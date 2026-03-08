Lübnan Bakanı: Hizbullah Savaşa Sürükledi - Son Dakika
Lübnan Bakanı: Hizbullah Savaşa Sürükledi

08.03.2026 19:26
Bakan Recci, Hizbullah'ın Lübnan'ı savaşa sürüklediğini ve halkın bununla sorumlu olmadığını belirtti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, "Hizbullah, Lübnan'ı hiçbir ilgisi olmayan bir savaşa sürükledi, hükümet ve halk ise onun eylemlerinden sorumlu değildir." dedi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Recci, Arap Birliği Dışişleri Bakanları düzeyinde düzenlenen olağanüstü toplantıya çevrim içi katıldı.

Toplantıda İran'ın Körfez ülkeleri, Ürdün ve Irak'a yönelik saldırılarını güçlü şekilde kınadıklarını belirten Recci, bu tür eylemlerin uluslararası normlara göre kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Recci, "Hizbullah bir kez daha Lübnan'ın yüksek çıkarlarını görmezden gelerek dış gündemlere hizmet etti. İran'ı savunma adına harekete geçen Hizbullah, Lübnan'ı hiçbir ilgisi olmayan bir savaşa sürükledi. Hükümet ve halk ise onun eylemlerinden sorumlu değildir." ifadesini kullandı.

Bakan Recci ayrıca konuşmasında, İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Lübnan'a gösterdikleri destek ve dayanışma için Arap ülkelerine teşekkür etti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

