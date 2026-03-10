Lübnan Bakanı Recci'den Vatikan'a Çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan Bakanı Recci'den Vatikan'a Çağrı

10.03.2026 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Dışişleri Bakanı, Hristiyan varlığının korunması için Vatikan'dan yardım talep etti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Vatikan'dan Lübnan'ın güneyindeki sınır köylerinde Hristiyan varlığının korunması için devreye girmesini istediğini bildirdi.

Recci, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamaya göre, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle ve Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile telefonda görüştü.

Bakan Recci, görüşmede Lübnan'daki son gelişmeleri ve özellikle güneydeki sınır köylerinin yaşadığı zor durumu ele aldığını belirtti.

Recci, Vatikan'dan, Lübnan'ın güneyindeki Hristiyan varlığının korunması için arabuluculuk ve diplomatik girişimde bulunmasını talep ettiğini ifade etti.

Gallagher ise Vatikan'ın Lübnan'daki gerilimi durdurmak ve vatandaşların topraklarından edilmesini önlemek amacıyla gerekli tüm diplomatik temasları yürüttüğünü belirtti.

Vatikan'ın Lübnan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Gallagher, Lübnan'ın Papa 14. Leo'nun dualarında yer almaya devam ettiğini dile getirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine 2 Mart'tan bu yana yoğun hava saldırıları düzenliyor.

Lübnan'ın güneyinde Hristiyanların yaşadığı İlma Şab beldesi sakinleri, İsrail'in zorlaması sonucu bugün Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) eşliğinde evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Vatikan, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Bakanı Recci'den Vatikan'a Çağrı - Son Dakika

Onuachu şov Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı’nda kargaşa çıkardı Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı'nda kargaşa çıkardı
Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı
ABD basınında bomba iddia: Trump’tan Müçteba Hamaney için suikast sinyali ABD basınında bomba iddia: Trump'tan Müçteba Hamaney için suikast sinyali
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi
Almanya Başbakanı Merz: Molla rejimi ne kadar çabuk sona ererse, bu savaş da o kadar çabuk biter Almanya Başbakanı Merz: Molla rejimi ne kadar çabuk sona ererse, bu savaş da o kadar çabuk biter

18:40
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor Nedeni inanılmaz
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz
18:32
Pezeşkiyan’dan Trump’a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
17:58
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir Düşük ihtimal de sayılmaz
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir! Düşük ihtimal de sayılmaz
17:54
Murat Ülker’i bile 3’e katladı Hamdi Ulukaya boşuna Fener’e sponsor olmamış
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış
16:05
Yeni düzenlemeden sonra kentteki ilk ceza bir polise kesildi
Yeni düzenlemeden sonra kentteki ilk ceza bir polise kesildi
15:54
Trump ’’İran’la görüşebiliriz’’ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi
Trump ''İran'la görüşebiliriz'' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 19:02:12. #7.12#
SON DAKİKA: Lübnan Bakanı Recci'den Vatikan'a Çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.