Lübnan Bakanı Recci'den Vatikan'a Çağrı

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Vatikan'dan Lübnan'ın güneyindeki sınır köylerinde Hristiyan varlığının korunması için devreye girmesini istediğini bildirdi.

Recci, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamaya göre, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle ve Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile telefonda görüştü.

Bakan Recci, görüşmede Lübnan'daki son gelişmeleri ve özellikle güneydeki sınır köylerinin yaşadığı zor durumu ele aldığını belirtti.

Recci, Vatikan'dan, Lübnan'ın güneyindeki Hristiyan varlığının korunması için arabuluculuk ve diplomatik girişimde bulunmasını talep ettiğini ifade etti.

Gallagher ise Vatikan'ın Lübnan'daki gerilimi durdurmak ve vatandaşların topraklarından edilmesini önlemek amacıyla gerekli tüm diplomatik temasları yürüttüğünü belirtti.

Vatikan'ın Lübnan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Gallagher, Lübnan'ın Papa 14. Leo'nun dualarında yer almaya devam ettiğini dile getirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine 2 Mart'tan bu yana yoğun hava saldırıları düzenliyor.

Lübnan'ın güneyinde Hristiyanların yaşadığı İlma Şab beldesi sakinleri, İsrail'in zorlaması sonucu bugün Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) eşliğinde evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini bildirmişti.