Lübnan Başbakanı: Güneydeki Halkın Yanındayız - Son Dakika
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Lübnan Başbakanı: Güneydeki Halkın Yanındayız

Lübnan Başbakanı: Güneydeki Halkın Yanındayız
23.07.2026 12:58
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Başbakan Selam, İsrail'in yerinden ettiği güney halkının dönüş sürecine devletin destek vereceğini açıkladı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail tarafından yerinden edilen güneydeki vatandaşlarının t yalnız olmadığını vurgulayarak, devletin tüm imkanlarıyla geri dönüş sürecine destek vereceklerini belirtti.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Selam, hükümet binasında Güney Konseyi Başkanı Haşim Haydar, Yüksek Yardım Komisyonu Genel Sekreteri Bessem Nablusi ve Afet Yönetim Birimi Başkanı Zahi Şahin ile bir araya geldi.

Toplantıda, hükümetin ülkenin güneyindeki belde ve kentlere halkın dönüşünü kolaylaştıracak adımlar ele alındı.

Görüşmede konuşan Selam, İsrail'in çekilmesinin ardından Lübnan ordusunun konuşlandığı Batı Zavtar beldesine yaptığı ziyaretin amacının, güney halkına devletin yalnızca toprakları geri almakla yetinmeyeceği, aynı zamanda onlarla birlikte ve onlar için sahaya döneceği mesajını vermek olduğunu ifade etti.

Güneyde İsrail saldırılarında evleri yıkılan ailelerin yalnız olmadığını vurgulayan Selam, devletin, yolların açılması, enkazın kaldırılması, temel hizmetlerin yeniden sağlanması ve prefabrik konutlar dahil geçici barınma imkanlarının oluşturulmasıyla, yerinden edilenlerin evlerine onurlu dönüşünü sağlamak için tüm imkanlarını seferber edeceğini kaydetti.

İsrail ordusu, 2 Mart'ta başlattığı hava ve kara saldırılarıyla Lübnan'ın güneyindeki onlarca köy ve beldeyi işgal ederek bölge halkını göçe zorlamıştı.

Daha sonra İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda imzalanan çerçeve anlaşması kapsamında başlatılan pilot bölge uygulaması çerçevesinde, İsrail askerlerinin Batı Zavtar beldesinden çekilmesinin ardından 21 Temmuz'da Lübnan ordusu bölgeye konuşlanmaya başlamıştı. Başbakan Selam da dün beldeyi ziyaret ederek Lübnan bayrağı dikmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, İsrail, Lübnan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Başbakanı: Güneydeki Halkın Yanındayız - Son Dakika

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