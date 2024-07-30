Lübnan Başbakanı İsrail'in Beyrut saldırısını kınadı

Güncel

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in başkent Beyrut'un güney bölgesine düzenlediği saldırıyı kınadı ve Bakanlar Kurulu'nu yarın toplantıya çağırdı.

Lübnan Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mikati, "İsrail ölüm makinesi, Lübnan'ın güney bölgeleri ve Beka'dan sonra başkent Beyrut'u da hedef aldı." dedi.

İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırısının ülkedeki en büyük hastanelerinden birine çok yakın gerçekleştiğine dikkati çeken Mikati, "Bu akşam gerçekleşen suç eylemi, İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ederek sivillere yönelik sürdürdüğü saldırı zincirinin halklarından biridir." ifadelerini kullandı.

Bu saldırıyı uluslararası toplumun sorumluluğuna bırakacaklarına vurgu yapan Mikati, uluslararası topluma da sorumluluklarını yerine getirerek İsrail'in saldırıların durdurması için baskı kuracaklarına işaret etti.

İsrail'in saldırılarını caydıracak her türlü adımı atma konusundaki haklarını saklı tuttuklarının altını çizen Mikati, İsrail'in saldırılarını ele almak üzere Bakanlar Kurulu'nu yarın toplantıya çağırdığını kaydetti.

İsrail güçleri, Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, 1 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, ölen kişinin kimlik bilgisi hakkında detay verilmemişti.