Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail ile gerilimi tırmandırmak yerine güvenlik ve istikrar için çaba sarf ediyor - Son Dakika
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Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail ile gerilimi tırmandırmak yerine güvenlik ve istikrar için çaba sarf ediyor

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail ile sınır hattı üzerindeki gerilimi tırmandırma niyetinde olmadıklarını, aksine sınır bölgesinde güvenlik ve istikrarın sağlanması için çalıştıklarını belirtti. Mikati, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığını durdurmayı ve sınırda sükunet ve istikrarı yeniden sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, İsrail'in tehditlerine rağmen Lübnan'ın sükuneti tesis etme çabalarından vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

18.06.2024 15:11
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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesinin İsrail ile sınır hattı üzerindeki gerilimi tırmandırma arayışında olmadığını aksine sınır bölgesinde yeniden güvenlik ve istikrarın sağlanması için uğraştığını belirtti.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre Mikati, ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanı Amos Hochstein ile başkent Beyrut'ta gerçekleştirdiği görüşme sonrası kısa bir açıklama yaptı.

Lübnan'ın gerilimi tırmandırma niyetinde olmadığını ve gerekenin İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırganlığını durdurmak ve güney sınırında yeniden sükunet ve istikrarı sağlamak olduğunu ifade eden Mikati, şunları kaydetti:

"Gerilimi durdurmaya, güvenliği ve istikrarı yeniden tesis etmeye ve Lübnan'ın egemenliğine yönelik süregelen ihlalleri ve İsrail tarafından gerçekleştirilen sistematik öldürme ve yıkım eylemlerini durdurmaya çalışıyoruz."

Mikati ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden tehditlerine rağmen Lübnan'ın önceliği olan süküneti tesis etme arayışını sürdürmekten vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Kaynak: AA

İsrail, Lübnan, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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