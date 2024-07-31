Lübnan Başbakanı Mikati: İsrail'in tehditleri bizi savunma hakkımızdan alıkoymayacak

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BEYRUT, 31 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail'in Lübnan'a karşı kapsamlı bir savaş başlatma tehditlerinin Lübnanlıları topraklarını uluslararası yasalar çerçevesinde savunma hakkını kullanmaktan alıkoymayacağını belirtti.

Mikati Salı günü yaptığı açıklamada, "Lübnan, başta sivillerin hedef alınması olmak üzere her türlü şiddeti kınamakta ve İsrail'den Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına son verip Birleşmiş Milletler'in 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasını talep etmektedir" dedi. Mikati, BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'in iddia ve suçlamalarına ilişkin ayrıntılı bir mektup göndereceklerini söyledi.

Başbakan, "Hükümet her türlü acil duruma karşı hazır durumda ve gerekli güvenlik önlemleri halk arasında paniğe yol açmayacak şekilde alınıyor" dedi.

İsrail, Cumartesi günü Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems kasabasında 12 kişinin ölümüne, pek çok kişinin de yaralanmasına yol açan roket saldırısının ardından Hizbullah'a karşı askeri operasyon başlatma tehdidinde bulundu.