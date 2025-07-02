Lübnan Başbakanı'ndan İsrail Uyarısı - Son Dakika
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Lübnan Başbakanı'ndan İsrail Uyarısı

02.07.2025 14:30
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Başbakan Selam, İsrail işgali devam ettikçe Lübnan'da kalıcı istikrarın sağlanamayacağını belirtti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in Lübnan topraklarının bir kısmındaki işgalini ve saldırılarını sürdürdüğü sürece ülkede kalıcı istikrarın sağlanamayacağını belirtti.

Başbakan Selam, başkent Beyrut'ta yaptığı bir konuşmada, "İsrail işgali sürdükçe kalıcı istikrar mümkün değil. 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının tam olarak uygulanması için siyasi ve diplomatik baskılarımızı artırıyoruz. İsrail'in saldırılarında yıkılan bölgeleri yeniden inşa etmek amacıyla gereken her türlü desteği sunuyoruz." dedi.

Başbakan Selam, Lübnan devletinin "silahın yalnızca devletin elinde bulunması" için tüm Lübnan topraklarında egemenliği tesis etme çabalarının sürdüğünü ifade etti.

Bölgesel düzlemde de Lübnan'ın Arap dünyasıyla bağlarını yeniden güçlendirmek, bölgesel ticareti geliştirmek ve yatırım çekmek için açık bir strateji belirlediğini dile getiren Selam, ülkesinin doğal olarak Arap bölgesinin kalkınma süreçlerine katkı sunacağını vurguladı.

Hükümetin, Suriye tarafıyla da doğrudan bir işbirliği başlattığını söyleyen Selam, bu kapsamda sınırların kontrol altına alınması, kaçakçılığın önlenmesi ve mültecilerin güvenli, onurlu şekilde geri dönüşünün temin edilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Lübnan ile Suriye arasındaki sınır 375 kilometre uzunluğunda olmasına rağmen, özellikle bazı iç içe geçmiş yerleşim bölgelerinde halen kesin olarak çizilmediği için sınır belirleme işlemi güçlüklerle karşılaşıyor.

Hizbullah, elindeki silahları teslim etmeyi yalnızca Lübnan'ın egemenliğine ilişkin güvence verilmesi durumunda değerlendirebileceğini açıklamıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan Başbakanı'ndan İsrail Uyarısı - Son Dakika

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