Lübnan Başbakanı'nın Hesabı Ele Geçirildi - Son Dakika
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Lübnan Başbakanı'nın Hesabı Ele Geçirildi

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Başbakan Selam, X'teki hesabının ele geçirildiğini ve İsrail saldırılarına ilişkin paylaşımlarının silindiğini duyurdu.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabının ele geçirildiğini ve İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına ilişkin paylaşımının silindiğini açıkladı.

Selam, X hesabına izinsiz erişildiğini fark etmesinin ardından bir gün önce yaptığı paylaşımı yeniden yayımladı.

Yeniden yayımladığı mesajında Selam, "Dün yazdıklarımı yeniden paylaşıyorum, hesabıma girerek bunları silmeyi başaran birinin olduğu ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Selam, çarşamba günkü paylaşımında, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki el-Mansuri, Zuvter eş-Şarkiyye, Kefertibnit ve diğer köy ve beldelerde gerçekleştirdiği saldırı, yıkım ve altyapı tahribatına tepki göstermişti.

İsrail'in evleri, yerleşim alanlarını, altyapıyı, kamu kurumlarını ve ibadethanelerini sistematik şekilde yıkmasının "uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun ilke ve kurallarının ciddi bir ihlali" olduğunu belirten Selam, bölgelerdeki yapıların askeri tesis olarak nitelendirilmesinin yıkım ve yerinden edilmeyi meşrulaştıramayacağını ifade etmişti.

Selam, "Lübnan'ın egemenliği, halkının güvenliği ve güneyde yaşayanların topraklarına dönerek köylerini yeniden inşa etme hakkı pazarlık konusu değildir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Selam'ın açıklaması, Lübnan ordusunun İsrail'in güneydeki saldırılarının ordunun bölgedeki konuşlanmasını ve bölge sakinlerinin evlerine dönüşünü engellediğini bildirmesinin ardından geldi.

Lübnan ordusu, İsrail güçlerinin Nebatiye vilayetindeki Zuvter eş-Şarkiyye beldesinde sivil tesis ve evleri patlattığını belirterek, saldırıların İsrail'in güneydeki köy ve beldelere mümkün olan en büyük zararı verme ve istikrarın sağlanmasını engelleme yönündeki yıkıcı yaklaşımını sürdürdüğünü kaydetti.

Lübnan ile İsrail arasında "pilot bölgeler" mutabakatı

Lübnan ile İsrail arasında 26 Haziran'da Washington'da imzalanan "çerçeve formülü", İsrail güçlerinin Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve çekildikleri bölgelerde Lübnan ordusunun konuşlanmasını öngörüyor.

Taraflar, temmuz ortasında Roma'da yapılan müzakerelerin 6. turunda "pilot bölgeler" mekanizması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İlk uygulama temmuz sonunda Zuvter el-Garbiyye'de başlatılmış, Lübnan ordusu bölgede konuşlanırken bazı bölge sakinleri de evlerine dönmüştü.

Roma'da 4-6 Ağustos'ta yapılan son müzakere turunda "pilot bölgelerin" genişletilmesi ve sınır meseleleri ele alınmış, ancak yeni bir İsrail çekilme bölgesi açıklanmamıştı.

İsrail'in 2 Mart'ta başlayan Lübnan'a yönelik saldırılarında Lübnan makamlarına göre 4 bin 335 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 277 kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA

İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Başbakanı'nın Hesabı Ele Geçirildi - Son Dakika

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