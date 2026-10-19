Lübnan Başbakanı Selam, İsrail çekilmesi için Arap desteğini vurguladı

Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile Lübnan ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Lübnan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Selam, başkent Beyrut'ta resmi temaslarda bulunan Fehmi'yi hükümet sarayında kabul etti.

Lübnan ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Selam, Arap ülkelerinin Lübnan'a desteğini sürdürmesinin önemini vurguladı.

Selam, İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi için yürüttükleri çabalara Arap ülkelerinin destek vermeye devam etmesinin önemli olduğunu belirtti.

Yerinden edilenlerin dönüşü, toparlanma ve yeniden imar süreçlerinde de Arap ülkelerinin desteğinin önemine işaret eden Selam, Lübnan'daki Arap yatırımlarının teşvik edilmesini istedi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Fehmi ise ziyareti kapsamında Lübnan'daki son durum hakkında bilgi aldığını belirterek, ülkenin Arap Birliği için öncelik taşıdığını kaydetti.

Birliğin Lübnan'a desteğini sürdürdüğünü vurgulayan Fehmi, Bakanlar Konseyinin aldığı kararı Lübnan devletinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hayata geçirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Fehmi, Beyrut'taki resmi temasları kapsamında Meclis Başkanı Berri ile de bir araya geldi.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Beyrut'un Ayn et-Tine bölgesindeki Meclis Başkanlığı binasında gerçekleşen görüşmede, Lübnan ve bölgedeki son siyasi gelişmeler ile sahadaki durum değerlendirildi.