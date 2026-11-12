Lübnan Başbakanı Selam, savaşın çevresel kaybını 512 milyon dolar olarak açıkladı - Son Dakika
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Lübnan Başbakanı Selam, savaşın çevresel kaybını 512 milyon dolar olarak açıkladı

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Lübnan Başbakanı Selam, COP31'de İsrail saldırılarının yol açtığı çevresel kayıpların 2023-2024'te 512 milyon doları aştığını, 2026'da ilave kayıplar yaşandığını söyledi. Selam, savaşın ekosistemleri ve geçim kaynaklarını etkileyeceğini belirterek tarım arazilerinin onarımını istedi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, "(Lübnan'da) Uluslararası insancıl hukukun ihlali niteliğindeki İsrail saldırılarından kaynaklanan çevresel kayıplar, 2023-2024 döneminde 512 milyon ABD dolarını aşmış, 2026 yılında da ilave kayıplar yaşanmıştır." dedi.

Selam, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yaptığı konuşmada, Lübnan'da savaşın çevrede bıraktığı izler, ekosistemleri ve toplulukların geçim kaynaklarını gelecek yıllar boyunca etkileyeceğini belirtti.

Tarım arazilerinin yeniden verimli hale getirilmesi, ekosistemlerin onarılması ve geçim kaynaklarının canlandırılması gerektiğini kaydeden Selam, çevrenin iyileştirilmesi ve iklim direncinin güçlendirilmesinin, istikrarın, egemenliğin yeniden tesisinin ve uluslararası hukuka saygının yanı sıra onurlu bir yeniden inşa sürecinin parçası olması gerektiğini vurguladı.

Lübnan açısından iklim değişikliğinin savaşların sonuçlarından, ekonomik krizden ve ülkenin yeniden inşası sürecinden ayrı değerlendirilemeyeceğini dile getiren Selam, "Uluslararası insancıl hukukun ihlali niteliğindeki İsrail saldırılarından kaynaklanan çevresel kayıplar, 2023-2024 döneminde 512 milyon ABD dolarını aşmış, 2026 yılında da ilave kayıplar yaşanmıştır." ifadelerini kullandı.

Yıllardır süren mali krizin kurumları ve kamu hizmetlerini zayıflattığını kaydeden Selam, art arda yaşanan savaşların altyapı, tarım arazileri, ormanlar ve ekosistemlerde büyük yıkıma yol açtığını belirtti.

Selam, Lübnan'ın 2035 yılına yönelik emisyon azaltım hedefini, mevcut politikaların sürmesi durumunda ortaya çıkacak emisyon seviyelerine kıyasla yüzde 22'den yüzde 33'e yükselttiğini ancak bu hedefin ilave uluslararası hibe desteği sağlanması koşuluna bağlı olduğunu bildirdi.

Gelecek nesilleri düşük karbonlu ve iklim değişikliğine karşı dirençli bir geleceğe hazırlamak için iklim direnci, sürdürülebilir altyapı ve çevre eğitimine önem verdiklerini aktaran Selam, bu hedeflerin güçlü kurumlar, etkili yönetişim ve sürdürülebilir reformlar gerektirdiğini kaydetti.

Selam, uzun süren krizler ve savaşların ardından yıkım ve mali kısıtlamalarla karşı karşıya kalan bir ülkenin bu sorunların üstesinden yalnızca ulusal çabalarla gelemeyeceğini vurguladı.

Taahhütlerin sahada eyleme dönüşmesi çağrısı

Selam, tüm zorluklara rağmen Lübnan'ın iklim yükümlülüklerine bağlılığını sürdürdüğünü belirterek Üçüncü Ulusal Katkı Beyanı'nı sunduklarını, Ulusal Uyum Planı'nı hazırladıklarını ve Uzun Vadeli Düşük Emisyonlu Kalkınma Stratejisi'ni geliştirdiklerini bildirdi.

Çok taraflı kurumlara duyulan güvenin sorgulandığı bu dönemde iklim işbirliğinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini dile getiren Selam, iklim değişikliğinin sınır tanımadığını ve gezegenin korunmasının mevcut ve gelecek nesillere karşı ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

Lübnan Başbakanı, sürecin başarısının emisyonların azaltılması, kırılgan toplulukların korunması ve dayanıklılığın artırılmasına sağlayacağı katkıyla ölçülmesi gerektiğini vurguladı.

Yeşil dönüşüm önceliklerinin uygun maliyetli yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi, yeşil ve mavi ekonomi, sürdürülebilir atık ve su yönetimi ile su kaynaklarının, tarımın, ormanların ve kıyı ekosistemlerinin korunmasını kapsadığını belirten Selam, iklim direnci, sürdürülebilir altyapı ve çevre eğitimine de önem verdiklerini aktardı.

Kamu finansmanının artırılması, hibelerin rolünün güçlendirilmesi ve mevcut finansman mekanizmalarına erişimin kolaylaştırılması çağrısında bulunan Selam, krizlerden etkilenen ülkelerin koşullarının dikkate alınması gerektiğini belirterek bu desteğin emisyonların azaltılması, iklim değişikliğine uyum ve iklim kaynaklı kayıp ve zararların giderilmesi açısından hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Selam, "Antalya'dan somut kararlar, yenilenmiş bir ivme ve daha güçlü bir işbirliğiyle ayrılalım. Böylece taahhütlerimizin sahada eyleme dönüşmesini sağlayalım." diye konuştu.

Kaynak: AA
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