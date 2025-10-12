Lübnan, BM'ye İsrail Saldırısını Şikayet Edecek - Son Dakika
Lübnan, BM'ye İsrail Saldırısını Şikayet Edecek

12.10.2025 19:28
Lübnan, İsrail'in Musaylih'teki saldırısı sonrası BMGK'ya acil şikayette bulunma kararı aldı.

Lübnan'ın, ülkenin güneyindeki El-Musaylih–Zahrani yolunda ağır iş makinesi ve ekipman satış noktasını hedef alan son İsrail saldırısı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) "acil şikayette" bulunacağı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Başbakan Nevvaf Selam, Dışişleri Bakanı Yusuf Recci'yi arayarak Musaylih'teki sivil ve ticari tesisleri hedef alan İsrail saldırısıyla ilgili Güvenlik Konseyine acil şikayette bulunma talimatı verdi.

İSRAİL'İ ŞİKAYET EDECEKLER

Selam, görüşmede, İsrail saldırısının "BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı ve kasım ayında çıkarılan düşmanlıkların durdurulması düzenlemelerinin açık bir ihlali" olduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın güneyindeki Musaylih–Zahrani yolunda bulunan buldozer ve ekskavatör sergi salonuna hava saldırıları düzenlemişti.

Saldırgan uçağın çok sayıda füze attığı, patlamaların ise bölgeyi "depremi andıran bir ateş topuna" dönüştürdüğü aktarılmıştı. Hava saldırılarında bir sivilin hayatını kaybettiği, 7 sivilin ağır yaralandığı bildirilmişti.

Buldozerler ve ekskavatörler dahil olmak üzere 300'den fazla aracın, Lübnan'ın en büyük ve en kapsamlı satış tesisleri, binaları ve demir çadırlarının yanı sıra bölgede park halindeki çok sayıda aracın hasar gördüğü ve zararın yüz milyonlarca dolar olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

