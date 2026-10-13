Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, 12 ölümlü Riyad saldırısında Suudi Arabistan'a destek verdi - Son Dakika
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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, 12 ölümlü Riyad saldırısında Suudi Arabistan'a destek verdi

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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ı telefonla arayarak Riyad'daki havalimanı saldırılarını kınadı ve dayanışma mesajı verdi. GACA, 11 Ekim'deki saldırıda 12 kişinin öldüğünü, 309 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı telefonla arayarak, başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırıları kınadı ve ülkeyle dayanışma içinde olduklarını yineledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Avn, Prens Bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Avn, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ve diğer sivil tesisleri hedef alan saldırıların ardından Suudi Arabistan'daki duruma ilişkin bilgi aldı.

İran destekli Husilerin saldırılarını kınayan Avn, Lübnan'ın yönetimi ve halkıyla Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu vurgulayarak, saldırıların ülkenin ve bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiğini belirtti.

Avn, Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, sivil ve hayati öneme sahip tesislerinin hedef alınmaması gerektiğini ifade etti.

Saldırılarda hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten Avn, yaralılara acil şifa diledi.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (GACA), 11 Ekim'de havalimanını hedef alan saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 309 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
Suudi ArabistanPolitikaLübnanGüncelRiyadDünyaSon Dakika

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