Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan İsrail ile Müzakerelere Temenni

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ateşkes ve doğrudan müzakerelerin tarihinin belirlenmesi için İsrail ile yapılacak toplantının, Lübnan halkının acılarını sonlandırması temennisinde bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano'yu kabul etti.

Avn, "İsrail'in işgali sürdüğü müddetçe güneyde istikrar sağlanamayacak. Tek çözüm, Lübnan ordusunun uluslararası kabul görmüş sınırlarda yeniden konuşlanması ve başka hiçbir tarafın ortaklığı olmadan bölgenin ve sakinlerinin güvenliğinden tek sorumlu olmasıdır." dedi.

ABD'de Lübnan ile İsrail temsilcilerinin müzakere tarihinin belirlenmesi için yapacağı görüşmeyle ilgili Avn, "Umarım bu akşam Washington'daki görüşme başta güneydekiler olmak üzere Lübnan halkının çektiği acıların sonunun başlangıcı olur." temennisinde bulundu.

Avn ayrıca Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) birliklerine düzenlenen saldırıları kınayarak, İtalya'nın UNIFIL güçlerinin görev süresinin bitmesinin ardından da Lübnan'ın güneyinde birlik bulundurmayı istemesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Avn, UNIFIL'in görev süresi sona erdikten sonra yabancı güçlerin varlığının ancak UNIFIL'e katkı sağlayan ve Lübnan'ın güneyinde istikrar için kalmak isteyen ülkeleri kapsayan bir anlaşmayla mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve ülkenin güneyini işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.