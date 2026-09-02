Lübnan Cumhurbaşkanı Avn müzakerelerde hedefin savaştan uzak durmak olduğunu söyledi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin İsrail ile yürüttüğü müzakerelerin temel amacının Lübnan'ı savaşın dehşetinden korumak, egemenliği, istikrarı ve ulusal çıkarlarını güvence altına almak olduğunu söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avn, Bekaa Kalkınma Derneği temsilcilerini kabul etti.

Burada konuşan Avn, "Müzakerelerin temel hedeflerini Lübnan'ı savaşın dehşetinden uzak tutmak ve egemenliği, istikrarı ile ulusal çıkarlarını korumak olarak belirledim." dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı, söz konusu hedeflere ulaşmak için her türlü seçeneğe açık olduğunu kaydetti.

Bekaa Vadisi'nde bölgenin ihtiyaçlarına ve önemine uygun bir şekilde devletin varlığını güçlendirme sözü veren Avn, başta Beyrut-Bekaa Tüneli, Arap Otoyolu ve Lübnan Üniversitesi kampüsü olmak üzere bir dizi projenin hayata geçirilmesinin yanı sıra Litani Nehri'nin korunmasının önemini vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı, ülkenin karşı karşıya kaldığı zorlukların ulusal birlik ve milli dayanışma ile aşılabileceğine dikkati çekti.

Lübnan'da Şii bloğun siyasi öncüsü ve Meclis Başkanı Nebih Berri'nin "sivil barışın temel ilkelerine" vurgu yaptığı açıklamaları öven Avn, bu açıklamaların "kırmızı çizgi" olduğunu ifade etti.

Ülkesinin önünde "birçok fırsatın" bulunduğunu dile getiren Avn, bu fırsatların küçük hesaplara kurban edilmemesi ve geçmişten alınan derslerin daha iyi bir gelecek inşa etmek için kullanılması gerektiğine vurgu yaptı.

Lübnan ile İsrail, 14 Nisan'dan bu yana 5'i Washington'da, 2'si İtalya'nın başkenti Roma'da olmak üzere 7 tur doğrudan müzakere gerçekleştirdi.

Müzakerelerin 8. turunun eylül ayında İtalya'da yapılması öngörülüyor.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları 2 Mart'tan bu yana ateşkese rağmen sürüyor. Lübnan makamlarına göre saldırılarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 12 binden fazla kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.