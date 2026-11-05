Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ülkesi için pozitif tarafsızlığı zorunlu gördü - Son Dakika
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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ülkesi için pozitif tarafsızlığı zorunlu gördü

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesini bölgedeki çatışmalardan uzak tutmak için pozitif tarafsızlığın zorunlu olduğunu belirtti. Avn, Lübnan'ın daha fazla eksen çatışmasını, emelleri ve hegemonya arzularını kaldıramayacağını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesini bölgedeki çatışmalardan uzak tutmak için pozitif tarafsızlığın zorunlu olduğunu belirterek, Lübnan'ın daha fazla eksen çatışmasını, emellerini ve hegemonya arzularını kaldıramayacağını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, Lübnan'ın ve Lübnanlıların tarafsızlığını ele alan kitabın ikinci bölümünü teslim alırken açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin bağımsız ve egemen bir devlet olduğunu vurgulayan Avn, "Egemenliğimizi kimseyle paylaşmayı kabul etmeyiz." ifadesini kullandı.

Avn, "pozitif tarafsızlığın" Lübnan'ı bölgedeki çatışmalardan uzak tutmak için zorunlu olduğunu ve ülkenin daha fazla eksen çatışmasını, emelleri ve hegemonya arzularını kaldıramayacağını belirtti.

Öte yandan Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da dün, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın yeniden başlama riski karşısında Lübnan'ı yeni bir savaşa sürüklememesi konusunda üstü kapalı olarak Hizbullah'ı uyarmıştı.

Selam, "Bölgedeki savaş riskleri karşısında, dış çıkarlara hizmet eden anlamsız yeni bir maceraya Lübnan'ı sürüklemenin tehlikeleri konusundaki uyarımı yineliyorum." açıklamasında bulunmuştu.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ardından Hizbullah 2 Mart'ta İsrail askeri mevzilerine füze saldırıları düzenlemişti.

Bu gelişmenin ardından İsrail, saldırı başlattığı Lübnan'ın güneyindeki onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 389 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İsrail, varılan ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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