Lübnan Cumhurbaşkanı\'ndan İsrail Saldırılarına Kınama

BEYRUT, 23 Mart (Xinhua) -- Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail tarafından Lübnan'ın güneyindeki altyapı ve hayati tesislerin, özellikle de Litani Nehri üzerindeki Kasımiye Köprüsü gibi stratejik köprülerin hedef alınıp yok edilmesini kınadı.

Avn pazar günü yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıların gerilimin tehlikeli şekilde tırmanması anlamına geldiğini ve Lübnan'ın egemenliğini açık şekilde ihlal ettiğini söyledi. Avn, İsrail'in söz konusu hamlelerinin, Lübnan'ın diplomatik kanallar aracılığıyla defalarca dikkat çektiği "kara işgalinin öncüsü" olabileceği uyarısında bulundu.

Saldırılarda Lübnan köylerindeki altyapı, sivil tesis ve yerleşim alanlarının sistematik şekilde tahrip edildiğini kaydeden Avn, saldırıları sivillere yönelik bir tür toplu cezalandırma ve uluslararası insani hukukun ihlali diye niteledi.

Avn, sivillerin ulaşımı açısından kritik bir güzergah olan Litani Nehri üzerindeki köprülerin hedef alınmasının, nehrin güneyi ile ülkenin geri kalanı arasındaki coğrafi bağlantıyı koparmayı ve insani yardımların ulaşmasını engellemeyi amaçladığını ve bir tampon bölge oluşturup İsrail'in Lübnan topraklarındaki varlığını genişletme planlarının bir parçası olduğunu belirtti.

Uluslararası topluma, özellikle Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'ne sorumluluk alma çağrısında bulunan ve İsrail'in saldırılarından caydırılması için acil önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Avn, sessizlik veya eylemsizliğin yeni ihlalleri teşvik edip uluslararası toplumun güvenilirliğini zedeleyeceği uyarısını yineledi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İsrail savaş uçakları, bölge genelinde başlatılan yeni bir hava saldırısı dalgası kapsamında pazar günü Lübnan'ın güneyindeki Kasımiye Köprüsü'nü vurdu.