Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan İsrail Saldırılarına Kınama
Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan İsrail Saldırılarına Kınama

Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan İsrail Saldırılarına Kınama
23.03.2026 11:09
Joseph Avn, İsrail'in stratejik köprülere saldırmasını kınayarak, uluslararası toplumdan önlem bekliyor.

BEYRUT, 23 Mart (Xinhua) -- Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail tarafından Lübnan'ın güneyindeki altyapı ve hayati tesislerin, özellikle de Litani Nehri üzerindeki Kasımiye Köprüsü gibi stratejik köprülerin hedef alınıp yok edilmesini kınadı.

Avn pazar günü yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıların gerilimin tehlikeli şekilde tırmanması anlamına geldiğini ve Lübnan'ın egemenliğini açık şekilde ihlal ettiğini söyledi. Avn, İsrail'in söz konusu hamlelerinin, Lübnan'ın diplomatik kanallar aracılığıyla defalarca dikkat çektiği "kara işgalinin öncüsü" olabileceği uyarısında bulundu.

Saldırılarda Lübnan köylerindeki altyapı, sivil tesis ve yerleşim alanlarının sistematik şekilde tahrip edildiğini kaydeden Avn, saldırıları sivillere yönelik bir tür toplu cezalandırma ve uluslararası insani hukukun ihlali diye niteledi.

Avn, sivillerin ulaşımı açısından kritik bir güzergah olan Litani Nehri üzerindeki köprülerin hedef alınmasının, nehrin güneyi ile ülkenin geri kalanı arasındaki coğrafi bağlantıyı koparmayı ve insani yardımların ulaşmasını engellemeyi amaçladığını ve bir tampon bölge oluşturup İsrail'in Lübnan topraklarındaki varlığını genişletme planlarının bir parçası olduğunu belirtti.

Uluslararası topluma, özellikle Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'ne sorumluluk alma çağrısında bulunan ve İsrail'in saldırılarından caydırılması için acil önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Avn, sessizlik veya eylemsizliğin yeni ihlalleri teşvik edip uluslararası toplumun güvenilirliğini zedeleyeceği uyarısını yineledi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İsrail savaş uçakları, bölge genelinde başlatılan yeni bir hava saldırısı dalgası kapsamında pazar günü Lübnan'ın güneyindeki Kasımiye Köprüsü'nü vurdu.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Çanakkale’de sağanak etkili oldu 1 köy yolu kapandı, 1 otomobil suya kapıldı Çanakkale'de sağanak etkili oldu; 1 köy yolu kapandı, 1 otomobil suya kapıldı
Putin’in komutanları neler yapmış neler Rus ordusunda skandal görüntüler Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler
Fatih’te çöken binalarda enkaz altında kalanlar böyle kurtarıldı Fatih'te çöken binalarda enkaz altında kalanlar böyle kurtarıldı
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi trafiği İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar

10:42
Savaşta tehlikeli yakınlaşma İsrail, Türkiye’nin yanı başını vurdu
Savaşta tehlikeli yakınlaşma! İsrail, Türkiye'nin yanı başını vurdu
10:38
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
10:29
Savaş devam ederken Çin’den dikkat çeken hamle
Savaş devam ederken Çin'den dikkat çeken hamle
10:22
Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı
Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı
10:09
TSK’dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun iade davasında karar çıktı
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
09:15
Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi
Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 11:29:13.
