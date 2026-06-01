Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan Yeniden İnşa Mesajı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin İsrail'in saldırıları ve iç sorunlar nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini belirterek, devlet kurumlarını yeniden inşa etmek ve halkın yaşadığı sıkıntıları sona erdirmek için çalıştıklarını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, eski Başbakan Reşid Kerami'nin suikast sonucu hayatını kaybetmesinin 39. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ülkenin zorlu bir dönemden geçtiğini vurgulayan Avn, şunları kaydetti:

"Lübnan tarihinin bu zorlu günlerinde, kınadığımız vahşi İsrail saldırılarıyla karşı karşıya bulunduğumuz bir dönemde, devleti yeniden ayağa kaldırmak ve kurumlarını yeniden inşa etmek için kararlı adımlar atıyoruz."

Bu süreçte ülkenin, makamlarından çok vatanın sorunlarını dert edinen devlet adamlarına ihtiyaç duyduğunu dile getiren Avn, "Lübnan bugün, gürültünün üzerinde yükselen bir sese ve ayrılığı değil birliği sağlayan ellere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

Avn, 1 Haziran 1987'de suikast sonucu yaşamını yitiren eski Başbakan Reşid Kerami'nin yalnızca birçok kez başbakanlık yapmış bir siyasetçi değil, aynı zamanda Lübnan'ın birlik ve beraberliğini savunan önemli bir devlet adamı olduğunu kaydetti.

Kerami'nin mezhep ve siyasi ayrışmaların ötesinde bir Lübnan anlayışını benimsediğini belirten Avn, devlet kurumlarını ortak yaşamın ve ülke bütünlüğünün temel güvencesi olarak gördüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Avn, Kerami'nin hatırasına ve ülke için hayatını kaybeden tüm isimlere bağlı kalarak, Lübnanlıların, özellikle de ülkenin güneyindeki halkın yaşadığı sıkıntıları sona erdirmek, devlet kurumlarını güçlendirmek, reform ve adaleti tesis etmek için çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.