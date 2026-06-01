Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan Yeniden İnşa Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan Yeniden İnşa Mesajı

01.06.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan'ın zorlu günlerinden geçerken devlet kurumlarını yeniden inşa edeceklerini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin İsrail'in saldırıları ve iç sorunlar nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini belirterek, devlet kurumlarını yeniden inşa etmek ve halkın yaşadığı sıkıntıları sona erdirmek için çalıştıklarını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, eski Başbakan Reşid Kerami'nin suikast sonucu hayatını kaybetmesinin 39. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ülkenin zorlu bir dönemden geçtiğini vurgulayan Avn, şunları kaydetti:

"Lübnan tarihinin bu zorlu günlerinde, kınadığımız vahşi İsrail saldırılarıyla karşı karşıya bulunduğumuz bir dönemde, devleti yeniden ayağa kaldırmak ve kurumlarını yeniden inşa etmek için kararlı adımlar atıyoruz."

Bu süreçte ülkenin, makamlarından çok vatanın sorunlarını dert edinen devlet adamlarına ihtiyaç duyduğunu dile getiren Avn, "Lübnan bugün, gürültünün üzerinde yükselen bir sese ve ayrılığı değil birliği sağlayan ellere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

Avn, 1 Haziran 1987'de suikast sonucu yaşamını yitiren eski Başbakan Reşid Kerami'nin yalnızca birçok kez başbakanlık yapmış bir siyasetçi değil, aynı zamanda Lübnan'ın birlik ve beraberliğini savunan önemli bir devlet adamı olduğunu kaydetti.

Kerami'nin mezhep ve siyasi ayrışmaların ötesinde bir Lübnan anlayışını benimsediğini belirten Avn, devlet kurumlarını ortak yaşamın ve ülke bütünlüğünün temel güvencesi olarak gördüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Avn, Kerami'nin hatırasına ve ülke için hayatını kaybeden tüm isimlere bağlı kalarak, Lübnanlıların, özellikle de ülkenin güneyindeki halkın yaşadığı sıkıntıları sona erdirmek, devlet kurumlarını güçlendirmek, reform ve adaleti tesis etmek için çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Lübnan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan Yeniden İnşa Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayısın son gününde kar sürprizi Mahsur kalan vatandaşlar var Mayısın son gününde kar sürprizi! Mahsur kalan vatandaşlar var
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu 370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
Görevi başında şehit düşen Yusuf Ergün, ebediyete uğurlandı Görevi başında şehit düşen Yusuf Ergün, ebediyete uğurlandı
Nijerya’nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri Galatasaray taraftarı şoke oldu Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu
Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey... Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle

11:10
Nereden nereye Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
10:56
Meclis’te kritik salı Özgür Özel’in “Kilitli kapı“ için formülü hazır
Meclis'te kritik salı! Özgür Özel'in "Kilitli kapı" için formülü hazır
10:55
Fener taraftarını delirten Ederson orta sahadan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı
Fener taraftarını delirten Ederson orta sahadan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı
10:33
ABD’li yayıncıya İstanbul’da taksi şoku Kartından 7 bin 300 TL çektiler
ABD'li yayıncıya İstanbul'da taksi şoku! Kartından 7 bin 300 TL çektiler
10:32
Ev sahipleri dikkat Bugün son gün, ödemeyene ceza var
Ev sahipleri dikkat! Bugün son gün, ödemeyene ceza var
09:57
Netanyahu: Beyrut’un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 11:17:36. #7.12#
SON DAKİKA: Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan Yeniden İnşa Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.