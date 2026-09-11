Lübnan'da 258 okul zarar gördü, 15 Eylül'de ders zili yıkım gölgesinde çalacak

İsrail'in düzenlediği saldırılarla büyük zarar gören ya da barınma merkezine dönüşen Lübnan'daki okullar, yeni ders yılına savaş ve yıkımın gölgesinde girmeye hazırlanıyor.

Lübnan'daki istatistiklere göre, ülke genelinde 5 kentte 258 okul İsrail saldırılarında zarar gördü, 30 okul ise tamamen yıkıldı, zarar gören okullardan 21'i barınma merkezine dönüştürüldü.

Nebatiye ve Cenub illeri, zarar gören okullar listesinde ilk sırada yer aldı. Cenub'da 109, Nebatiye'de 97, Baalbek-Hirmil'de 24, Cebel Lübnan'da 20, Beka'da 8 okul saldırılarda zarar gördü.

Mevcut durumda yüz yüze eğitimde büyük zorluklar yaşanacağı aşikar olmakla birlikte Eğitim Bakanlığı, çocukların eğitimden daha fazla uzak kalmaması adına öğrencileri ve velileri okullara kayıt yaptırmaya çağırdı.

Okullar ve resmi kurumlar ayrıca saldırılardan büyük zarar gören köy ve beldelerde uzaktan eğitim gibi daha esnek uygulamaları da gündeme aldı.

Şimdi Nebatiye ve Cenub illeri başta olmak üzere Lübnan'ın güneyinde binlerce öğrenci, korkuyla karışık bir heyecanla 15 Eylül'de okulların açılmasını bekliyor.

Okullara kayıtlarda düşüş var

Yıkım izlerinin halen silinmediği güneydeki okullar, öğretmenler, veliler ve öğrenciler, savaşın ağır bedelini ödeyen bölgede bir nebze de olsa normalleşmeye ve saldırıların şiddetlenmesi tehlikesine rağmen günlük yaşamı sürdürmeye çalışıyor.

Nebatiye'de bulunan "Stars College" Müdürü Leyla el-Haf, AA'ya yaptığı açıklamada, okul yönetiminin ateşkes ilanından sonra derslere yeniden başlama kararı aldığını ve öğrencileri karşılamak için hızla restorasyon çalışmalarına, lojistik ve akademik hazırlıklara başladığını kaydetti.

Haf, savaş sırasında ağır hasar gören okulun, görünür hasarlarını onarmaya çalıştıklarını dile getirerek, geçen yıla kıyasla kayıtlarda düşüş yaşandığını ancak bunda bölge sakinlerinin çoğunun evlerini terk etmesinin de etkiliği olduğunu aktardı.

Eğitim, güvenlikte yaşanacak dalgalanmalara bağlı

Okul müdürü Haf, karşılaştıkları en büyük zorluğun okulun eğitime hazırlanması değil, velileri yeniden korku ve göç girdabına sürükleyecek güvenlikte yaşanacak dalgalanmalar olduğunu söyledi.

"Okul, istikrarlı bir konumda olabilir ve yeni ders yılına normal bir şekilde hazırlanabilir ama bir hava saldırısı ya da güvenlikte yaşanacak herhangi bir gelişme halkın panik yaşamasına ve yeniden bölgeyi terk etmesine sebep olabilir." diyen Haf, bu nedenle uzaktan eğitimin yanı sıra Ed-Dibbiyye bölgesindeki şubelerinde geçici olarak öğrenci alımı yapacaklarını ifade etti.

Haf, "Cenub ve Nebatiye'deki okulların faaliyetine devam etmesi, eğitim boyutundan öte, bölge sakinlerinin topraklarında kalmaları ve orada yaşamaya devam etmeleri için de hayati önem taşıyor." diye konuştu.

Eğitim, bir çeşit direniş

Okulda öğretmenlik yapan Melek el-Hac Hüseyin, ailesinin savaştan önce bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını, şartlar elverdiğinde de geri döndüklerini söyledi.

Okulun eğitime devam etmesinin öğrencilerin varlığına bağlı olduğunu dile getiren Hüseyin, "Korku hala var ama bölgeyi terk etmek eğitimden vazgeçmek anlamına gelmiyor. Öğrenciler, şartlar iyileşinceye kadar eğitimlerine uzaktan devam edebilirler. Eğitim bir çeşit direniştir. Eğitim, en zor şartlarda bile devam etmelidir." dedi.

Okula kayıt olmaya gelen öğrencilerden Ali Asi, Lübnan'ın güneyinde yaşanan yıkıma ve karşılaşılan zorluklara rağmen okuluna ve topraklarına dönmekten gurur duyduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğitim hayatımın önemli bir parçası. Okula yeniden başlayacak olmak hem benim hem de arkadaşlarımın, içinden geçtiğimiz bu zor dönemi atlatmamıza yardımcı olacak."

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart 2026'da yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.