Lübnan'da Ateşkes Umutları Artıyor

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanmasının son aşamasında olduklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İtalya'nın başkenti Roma'da katıldığı G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına Lübnan'da olası ateşkes sürecini değerlendirdi.

Blinken, "Lübnan'da ateşkes anlaşması sağlamanın son aşamasındayız. Henüz o noktaya gelmedik ama son aşamalarda olduğumuza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Ateşkes sürecinde ABD ve Fransa'nın yoğun bir diplomatik çaba gösterdiğini anlatan Blinken, "Bu sonuca (ateşkese) çok yakında varacağımızı umuyorum. Bu ateşkes bölgede büyük bir fark yaratacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, Roma'da bugün yaptığı açıklamada, İsrail saldırısı altındaki ülkesinde bu akşamdan itibaren ateşkesin başlamasını umduğunu söylemişti.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 768 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 946'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 768 kişi öldü, 15 bin 699 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bunların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etti.