Lübnan'da Birlik Önceliği ve Ateşkes İhtimali

Lübnanlı Dürzi lider ve eski İlerici Sosyalist Parti Başkanı Velid Canbolat, ülkede birliğin korunmasının "temel öncelik" olduğunu belirterek, İsrail saldırılarının sürdüğü ortamda ateşkese ulaşma ihtimalinin uzak olduğunu söyledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Canbolat, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile başkent Beyrut'taki Meclis Başkanlığı binasında görüştü.

Görüşmede, siyasi ve sahadaki gelişmelerin yanı sıra ülkede yerinden edilenlerin durumu ele alındı.

Canbolat görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "İster barışta ister savaşta temel öncelik ülke içindeki birliğin korunmasıdır." dedi.

İsrail saldırılarının sürdüğü ortamda ateşkese ulaşma ihtimalinin uzak olduğunu belirten Dürzi lider, "Önceliğimiz güneydeki halkımız için barınma koşullarını iyileştirmek, onurlu ve insanca bir yaşamı güvence altına almak ve devletin, uluslararası toplumun ya da bağışçı kuruluşların imkanlarını seferber etmektir." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bulunan Cebel Amil Hastanesi çevresine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnanile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 433 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.