Lübnan'da Çatışmalarda Düşüş Gözlemlendi - Son Dakika
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Lübnan'da Çatışmalarda Düşüş Gözlemlendi

15.06.2026 22:46
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BM, ABD ve İran müzakereleri sonrası Lübnan'daki şiddetin azaldığını bildirdi, geri dönüşler için güvenlik uyarısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), ABD ile İran'ın müzakerelerde son aşamaya gelindiğini duyurmasının ardından Lübnan'daki çatışmalarda "düşüş gözlendiği" bilgisini paylaştı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin son durumu aktardı.

Dujarric, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) raporlarına göre, "bugün gece yarısından yerel saatle 16.00'ya kadar şiddet olaylarında ve karşılıklı ateş açma eylemlerinde bir azalma gözlemlendiğini" söyledi.

Bu süre içinde İsrail ordusunun Lübnan'a 133 mermi veya roket attığı, iki hava saldırısı düzenlediği, Hizbullah ve diğer devlet dışı aktörlerden ise herhangi bir atış yapılmadığı kaydedildi.

Ayrıca, anlaşma duyurusundan önce UNIFIL'in İsrail tarafından Lübnan hava sahasının 135 kez ihlal edildiğini tespit ettiği belirtildi.

"İnsanlar, koşullar güvenli hale gelene kadar geri dönmemelidir"

Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Lübnan'daki çatışmalarda bir sakinlik yaşansa da bunun yerinden edilen ailelerin geri dönüşü için henüz yeterince güvenli bir ortam oluşturmadığını belirtti.

Bazı ailelerin Lübnan'ın güneyindeki evlerine dönmek üzere yola çıktığını ancak geniş çaplı geri dönüşlerin henüz gerçekleşmediğini belirten Dujarric, "İnsanlar, koşullar güvenli hale gelene kadar geri dönmemelidir." uyarısında bulundu.

Dujarric, belirsizlik nedeniyle toplu barınma merkezlerindeki doluluk oranlarının yüksek seyrini koruduğuna ilişkin yerel yönetimlerden bilgi aldıklarını aktardı.

Lübnan Silahlı Kuvvetleri ile bazı yerel yönetimlerin de bölge sakinlerine yüksek risk taşıyan bölgelere dönmemeleri çağrısı yaptığını belirten Dujarric, BM'nin "güvenli ve gönüllü geri dönüşün sağlanması, sivillerin korunması ve ihtiyaç sahiplerine insani yardımın sürdürülmesi" yönündeki çağrısını yineledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'da Çatışmalarda Düşüş Gözlemlendi - Son Dakika

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