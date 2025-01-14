Lübnan'da ceset sayısı 86'ya yükseldi - Son Dakika
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Lübnan'da ceset sayısı 86'ya yükseldi

İsrail ordusunun çekildiği Lübnan'ın güneyinde 6 kişinin daha cesedine ulaşıldı, toplam 86 oldu.

14.01.2025 20:46
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde çekildiği beldelerden 6 kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde İsrail ordusunun çekildiği Tayr Harfa'da 3 kişiye ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulunduğu belirtildi.

Kalıntıların DNA testi ile kimlik tespiti için bölgedeki hastaneye gönderildiği ve sivil savunma ekiplerinin Tayr Harfa beldesinde arama çalışmalarını tamamladığı ifade edildi.

İsrail ordusu ile yoğun çatışmaların yaşandığı Hıyam beldesinin Doğu Mahallesi'nde de 3 kişiye ait olduğu düşünülen ceset parçalarına ulaşıldığı aktarıldı.

Kalıntıların kimlik tespiti için bölgedeki Mercayun Devlet Hastanesine gönderildiği, sivil savunma ekiplerinin tüm kayıp kişileri bulana kadar çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

Böylece Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun çekildiği beldelerde yürütülen arama ve saha çalışmaları kapsamında çıkarılan cesetlerin sayısı 45'i Hıyam'dan olmak üzere 86'ya yükseldi.

İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

Öte yandan İsrail, hava saldırıları düzenleyip Lübnan'ın güneyinde evleri yıkarak ateşkese yönelik ihlallerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'da ceset sayısı 86'ya yükseldi - Son Dakika

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