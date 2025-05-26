Lübnan'da Filistin Mülteci Kamplarındaki Silahlar İçin Çalışmalar Başlıyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, haziran ayının ortasından itibaren başkent Beyrut'taki Filistin mülteci kamplarındaki silahlar konusunu çözme çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, ülkeyi ziyaret eden Senatör Angus King başkanlığındaki ABD'li heyeti kabul etti.

Görüşmede ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırma kararı ve Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarındaki duruma dikkati çeken Avn, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmaya başlamasıyla Suriye ekonomisinin düzeleceğini belirtti.

Ekonominin iyileşmesinin de Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmelerinin önünü açacağına işaret eden Avn, Birleşmiş Milletlerin de Suriyeli mültecilere Lübnan'da yapacağı yardımları ülkelerinde yapabileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Avn, ülkesindeki Filistin mülteci kamplarıyla ilgili ise şunları ifade etti:

"Lübnan ve Filistinlilerden oluşan komiteler kurduk. Bu komiteler de gelecek ayın ortasında başkent Beyrut'ta yer alan Filistinli 3 mülteci kampında silahların varlığı konusunu çözmek için çalışmalara başlayacak."

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Avn'ın, 21 Mayıs Çarşamba günü Beyrut'ta gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, "ülkedeki Filistin mülteci kamplarındaki devlet otoritesi dışında silah bulundurma döneminin sona erdiği" belirtilmişti.

Lübnan Başbakanlığından 22 Mayıs'ta yapılan açıklamada ise Başbakan Nevvaf Selam ve Abbas'ın teyit ettikleri konulara ilişkin şu ifadelere yer verilmişti:

"Ülkedeki mülteci kamplarının içinde veya dışında olan Filistinlilere ait silahlar konusu tümüyle kapanacak ki Lübnan'da silahlar devletin tekelinde tutulmuş olsun."

Lübnan'ın başkenti Beyrut ve diğer bölgelerde bulunan 12 kampta toplamda 200 binin üzerinde Filistinli 1948'den bu yana mülteci olarak yaşıyor.

Lübnan ile Filistinli gruplar arasında 1969'da yapılan Kahire Anlaşması'na göre, kampların iç güvenliği Filistinli gruplarca sağlanırken, giriş ve çıkışlar Lübnan ordusunun denetiminde bulunuyor.