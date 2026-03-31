Lübnan'da Gerilim Yükseliyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, İsrail ve Hizbullah arasında devam eden çatışmalar nedeniyle Lübnan'da gerilimin "tehlikeli bir şekilde kötüleştiği" uyarısında bulunarak, bunun özellikle Lübnan'da siviller ve sivil altyapı üzerinde yıkıcı etkiye sahip olduğunu belirtti.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), " Orta Doğu'da durum" başlığı altında Fransa ve Endonezya'nın talebiyle acil toplanarak, Lübnan'daki gelişmeleri ele aldı.

BM Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Güney Lübnan'da gerilimin "tehlikeli bir şekilde kötüleştiğini" belirterek, İsrail güçlerinin karadan Lübnan içine 11 kilometre kadar ilerlediği bilgisini paylaştı.

Lacroix, "İsrail Savunma Kuvvetleri, Mavi Hat'tın hemen kuzeyindeki önemli bölgelerin kontrolünü ele geçirdi. Çatışmalardan zarar gören sivillerin sayısı artmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

UNIFIL mensuplarına yönelik saldırıları kınadıklarını belirten Lacroix, "Ne yazık ki, UNIFIL'in cesur barış güçlerinin karşılaştığı tehlikeli olaylar, bunlarla sınırlı değil. Hareket özgürlüğünün kısıtlanması ve saldırgan davranışlarda endişe verici bir artış yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.

Lacroix, İsrail güçlerinin, kurduğu kontrol noktalarından, UNIFIL devriyelerine uyarı ateşi açtığını aktararak, "Barış güçlerini tehlikeye atan tüm eylemler derhal durdurulmalıdır. Tüm aktörler, barış güçlerinin güvenliğini ve emniyetini her zaman sağlamak için yükümlülüklerine uymalıdır." diye konuştu.

UNIFIL'in yoğunlaşan düşmanlıkların devam ettiği aşırı zorluklarla karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Lacroix, BMGK üyelerine de 1702 (2006) sayılı kararın uygulanmasına yönelik çabaların kritik önem taşıdığını hatırlattı.

"Lübnan'daki (durum) siviller ve sivil altyapı üzerinde yıkıcı etkiye sahip"

BM Orta Doğu, Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mohamed Khaled Khiari de Orta Doğu genelindeki daha geniş çaplı gerilimlerin ortasında, Lübnan'daki durumun da hızla kötüleşmeye devam ettiği uyarısında bulundu.

Khiari, "Bu durum, özellikle Lübnan'da siviller ve sivil altyapı üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip. Ayrıca BM barış güçlerinin güvenliği ve emniyeti üzerinde de ciddi bir etkisi bulunuyor." dedi.

İsrailli yetkililerin, Güney Lübnan'da Litani Nehri'ne kadar uzanan sözde bir güvenlik bölgesi oluşturma açıklamalarına işaret eden Khiari, Lübnan hükümetinin, İsrail'in Lübnan egemenliği ve toprak bütünlüğünü sürekli ihlal etmesini defalarca kınadığına işaret etti.

Khiari, BM'nin tüm tarafları diplomatik kanallardan yararlanmaya, düşmanlıkları durdurmaya ve BMGK'nin 1701 sayılı kararın tam olarak uygulanmasına yeniden bağlı kalmaya çağırmaya devam ettiğini hatırlattı.

"Mavi Hat'tın her iki tarafındaki durum, Konseyin kolektif eylemini gerektiriyor"

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher da Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan çevrim içi bağlanarak, "Bugünkü görüşmeler, acil önem taşıyor. Mavi Hat'tın her iki tarafındaki durum, Konseyin yalnızca en yakın ilgisini değil, aynı zamanda daha da kötü bir krizi önlemek için kolektif eylemini de gerektiriyor." dedi.

Fletcher, 3 UNIFIL görevlisinin yanı sıra son 4 haftada 87'si kadın ve 124'ü çocuk olmak üzere Lübnan'da 1240'tan fazla kişinin öldüğü, 3 bin 500 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Lübnan'da son 4 haftada 370 binden fazla çocuk da dahil olmak üzere 1,1 milyondan fazla insanın da yerinden edildiğini belirten Fletcher, "Güney Lübnan, Beyrut'un güney banliyöleri ve Bekaa'nın bazı bölgelerinde çatışmalar devam ediyor. Özellikle askeri ilerlemeler, köyleri yerle bir ederken, yüz binlerce sivil tehlike altında kalmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Fletcher, Lübnan'da BM'nin yardım çalışmalarından bahsederken, BMGK üyelerine de "Bazı İsrail Bakanlarının dediği gibi, İsrail güçleri Güney Lübnan'ı işgal ederse, Litani Nehri, İsrail için 'yeni bir tampon hat' haline gelirse, bu Konsey nasıl tepki verecek?" şeklinde sorular yöneltti.

İsrail'in Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da yardım operasyonlarını sınırlaması, Lübnan'da liderlerin hedef alınarak suikasta uğraması ve Suriye'nin Lübnan ve daha geniş bölgeyi kapsayan bir savaşın başka bir cephesi haline gelmesini önlemek için ne yapılacağı sorularını soran Fletcher, "Bu sorular ürkütücü ancak Güvenlik Konseyi'nin bu anla başa çıkmak için yüzleşmesi gereken türden sorulardır." dedi.