Lübnan'da Hükümeti Kurma Süreci İlerliyor - Son Dakika
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Lübnan'da Hükümeti Kurma Süreci İlerliyor

Nevvaf Selam, Lübnan'da hükümetin reformist bir yapıda kurulmasının olumlu gittiğini açıkladı.

03.02.2025 22:47
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Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam, kabinenin belirlenmesi yönündeki çalışmaların olumlu ilerlediğini belirtti.

Selam, yaptığı yazılı açıklamada, "Hükümetin kurulması süreci, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile anlaştığımız üzere reformist bir hükümet oluşturulması doğrultusunda olumlu ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Kendisine bakanlık için isimlerin dayatıldığı iddialarını reddeden Selam, siyasi bloklara danışarak ve vizyonu doğrultusunda bakanları kendisinin belirlediğini ifade etti.

Selam, hiçbir siyasi parti veya tarafla anlaşmazlık yaşamadığını kaydederek, "herkesle olumlu bir iletişim içerisinde" bulunduğunu vurguladı.

Lübnan'da 2 yıldan uzun süren boşluk ve siyasi krizin sonrasında 9 Ocak'ta Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilirken, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam ise 13 Ocak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Ülkedeki siyasi krizin ilk adımının cumhurbaşkanının seçimiyle aşılması sonrasında hükümeti kurmakla görevlendirilen Selam'ın kabinesini açıklaması bekleniyor.

Şii Hizbullah ve Emel Hareketi'nin son dört hükümette olduğu gibi Maliye Bakanlığını alma konusunda ısrar ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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