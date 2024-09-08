Lübnan'daki Şii Emel Hareketi, Lübnan'ın güneyindeki sınırda İsrail ile çıkan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.
İran destekli Hizbullah'ın müttefiki olan Emel Hareketi, hayatını kaybeden mensupları hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, Muhammed Habib Haşim ve Kasım Adil Bezi adındaki 2 mensubunun ülkenin güneyinde İsrail ile çıkan çatışmalarda öldürüldüğü ifade edildi.
Son ölümlerle, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarında öldürülen Emel Hareketi mensubu sayısı 21'e yükseldi.
Son Dakika › Güncel › Lübnan'da İsrail-Emel çatışması: 21 ölü - Son Dakika
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