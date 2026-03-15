Lübnan'da İsrail'in saldırıları sonucu 4'ü çocuk 14 kişi hayatını kaybetti
Lübnan'da İsrail'in saldırıları sonucu 4'ü çocuk 14 kişi hayatını kaybetti

15.03.2026 08:14
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin güneyine düzenlediği 3 hava saldırısında 4'ü çocuk 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığından sabah saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde yer alan Rahibat Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda 4'ü çocuk 7 kişi şehit oldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ülkenin güneyindeki Sayda kentine bağlı Haret Sayda ile Cezzin beldesine bağlı Katrani bölgelerine yönelik saldırılara ilişkin de bilgi verildi.

Haret Sayda ve Katrani bölgelerine İsrail'in düzenlediği iki saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bu kişilerden 4'ünün Haret Sayda'da, 3'ünün Katrani'de hayatını kaybettiği, saldırılarda 8 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan Lübnan yerel medyası, sabah saatlerinde İsrail ordusunun Sayda kentindeki Şurahbil bölgesinde apartman dairesini hedef aldığını duyurdu.

Saldırının sonuçlarına ilişkin henüz detaylı bilgi verilmedi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana devam eden saldırılarında 106'sı çocuk, 65'i kadın olmak üzere 826 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Lübnan, Çocuk, Son Dakika

Advertisement
