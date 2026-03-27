Lübnan'da İsrail Saldırıları: 1142 Ölüm - Son Dakika
Lübnan'da İsrail Saldırıları: 1142 Ölüm

27.03.2026 18:27
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında ölü sayısının 1142'ye yükseldiğini açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 26 artarak 1142'ye, yaralı sayısının ise 3 bin 315'e çıktığını duyurdu.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1142'ye, yaralı sayısının ise 3 bin 315'e yükseldiği bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin 122'sinin çocuk, 83'ünün kadın olduğu belirtildi.

İsrail'in saldırılarında 42 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği, 119 sağlık çalışanının yaralandığı kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1116 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Beyrut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da İsrail Saldırıları: 1142 Ölüm - Son Dakika

SON DAKİKA: Lübnan'da İsrail Saldırıları: 1142 Ölüm - Son Dakika
