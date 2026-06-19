Lübnan'da İsrail Saldırıları: 68.000 Konut Yıkıldı - Son Dakika
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Lübnan'da İsrail Saldırıları: 68.000 Konut Yıkıldı

Lübnan\'da İsrail Saldırıları: 68.000 Konut Yıkıldı
19.06.2026 10:47
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Cumhurbaşkanı Avn, İsrail saldırılarında 3.500'den fazla ölüm ve büyük hasar yaşandığını açıkladı.

BEYRUT, 19 Haziran (Xinhua) -- Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 68.000 konutun yıkıldığını ve Lübnan topraklarının yüzde 18'inin zarar gördüğünü belirterek, ülkenin toparlanma ve reform sürecinde karşı karşıya olduğu zorlukların boyutuna dikkat çekti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Avn, perşembe günü yabancı bir heyetle görüşmesinde saldırıların yol açtığı hasara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

245'i çocuk olmak üzere 3.500'den fazla kişinin ölümüne, 11.000 kişinin yaralanmasına ve yaklaşık 1 milyon kişinin yerinden edilmesine yol açan saldırıların etkilerinin devam ettiğini vurgulayan Avn, enkaz altında hala cansız bedenlerin olduğunu ifade etti.

Hasarın askeri hedeflerin ötesine geçerek konutlara, yollara, elektrik tesislerine, su altyapısına, okullara ve hastanelere kadar uzandığını belirten Avn, bu durumun yeniden inşa çalışmaları öncesinde yerlerinden edilenlerin geri dönüşünü zorlaştırdığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Ekonomi, İsrail, Lübnan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da İsrail Saldırıları: 68.000 Konut Yıkıldı - Son Dakika

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