Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 968'e yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 968'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 968\'e yükseldi
18.03.2026 19:27
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 56 artarak 968'e, yaralı sayısının ise 2 bin 432'ye yükseldiğini duyurdu.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarına devam ederken; saldırıların bilançosu da her geçen gün ağırlaşıyor.

CAN KAYBI SAYISI 1000'E YAKLAŞTI

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 968'e, yaralı sayısının ise 2 bin 432'ye yükseldiği bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin arasında 116 çocuk ile 77 kadının bulunduğu kaydedildi. İsrail saldırılarında 40 sağlık çalışanının öldüğü, 96 sağlık çalışanının da yaralandığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 912 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 221 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 968'e yükseldi - Son Dakika

SON DAKİKA: Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 968'e yükseldi - Son Dakika
