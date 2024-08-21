Lübnan'da İsrail Saldırıları Endişe Yaratıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lübnan'da İsrail Saldırıları Endişe Yaratıyor

Lübnan'ın güneyinde, İsrail sınırına yakın bölgelerde, Tel Aviv yönetiminin saldırılarını yoğunlaştırmasının endişeleri yaşanıyor. Bölgedeki tansiyonun yükselmesiyle birlikte vatandaşlar hazırlıklarını yapıyor.

21.08.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'ın güneyinde, İsrail sınırına yakın bölgelerde, Tel Aviv yönetiminin saldırılarını yoğunlaştırmasının endişeleri yaşanıyor.

Başkent Beyrut'ta, Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür ve altı kişinin öldüğü, 30 Temmuz'daki İsrail saldırısından bir gün sonra, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta hedef olması, bölgedeki tansiyonu yükseltti.

Son olarak, İsrail savaş uçaklarının bu gece Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 1 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralanması, bölgede çatışma ihtimali ve endişesini daha da artırdı.

Lübnan'ın İsrail sınırına yakın beldesi Şeba'da, AA muhabirine konuşan vatandaşlar, çatışmanın genişlemesinden duyduğu endişeyi ve yaptıkları hazırlıkları anlattı.

Kadınlar erzak stokluyor

Şeba beldesindeki kadınlar, İsrail'in saldırılarının genişleyerek yolların kapanması ve gıda tedarikinin kesintiye uğraması endişesiyle yiyecek ve temel ihtiyaç malzemelerini evlerinde saklamaya başladıklarını aktardı.

Lübnan Ticaret Bakanı Emin Selam, savaşın genişlemesi durumunda, ülkede "3-4 ay boyunca yeterli gıda ve buğday stoğunun bulunduğunu" belirtirken, Şeba halkı kendi gıda stoklarını hazırlamaya çalışıyor.

Şeba sakinlerinden 68 yaşındaki Saide Markez, AA muhabirine, "Savaş sebebiyle insanların kışlık malzeme hazırlaması gerekiyor. Bugünden, hazırlıkların hızlandırılarak bitirilmesi için çalışıyoruz." dedi.

Lübnan'da "Keşk" adı verilen kurutulmuş yoğurdun, güneşte bekletildiğini aktaran Markez, "Savaşın genişleyeceği yönündeki haberler yüzünden erzak hazırlıkları erkene alındı." diye konuştu.

"Beldemizde kalmaya kararlıyız"

Şeba'dan 76 yaşındaki Zekiye Saab, İsrail'in saldırıları ihtimaline karşı hazırlıklarını anlatarak, topraklarını terk etmemekte kararlı olduklarını ifade etti.

Saab, "Her gün devam eden bombalı saldırılara rağmen beldemizde kalmaya kararlıyız. Burada evimizdeyiz. Başka bir yere gidemeyiz. Olayların sakinleşeceğini ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ailesi Lübnan'ın Sayda şehrine taşındıktan sonra kız kardeşiyle aynı evde yaşayan Saab, kardeşiyle birlikte kendilerine keşk, kekik ve kuru nane gibi gıda malzemeleri hazırladıklarını kaydetti.

Saab, bombalı saldırılardan korkmadığını dile getirerek, "Hayat, Allah'ın takdirindedir. Bombardımanı bizden ve beldemizden uzak tutmak Allah'ın iradesindedir." ifadelerini kullandı.

Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının artması durumunda "yolların kapanması ve gıda ürünlerinin beldeye ulaşmakta zorlanması" ihtimalinin düşünüldüğünü vurgulayan Saab, belde sakinlerinin kışlık erzak hazırlıklarını hızlandırdığını sözlerine ekledi.

İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim'den itibaren yoğunluğu şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.

Hizbullah'tan yapılan son açıklamalara göre, İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 421'i Hizbullah mensubu 585 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Tel Aviv, İsrail, Lübnan, Dünya, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da İsrail Saldırıları Endişe Yaratıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
13:08 Prof. Dr. Yavuz’dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var Prof. Dr. Yavuz'dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
07:38 Okan Buruk’tan olay tepki: İsviçre’nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz Okan Buruk'tan olay tepki: İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz
01:13 Bursa’da CHP’li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu Bursa'da CHP'li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu
00:49 Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı
00:44 Trump’a mitingde ’’kurşun geçirmez camlı’’ önlem Trump'a mitingde ''kurşun geçirmez camlı'' önlem
23:52 Galatasaray, Young Boys’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 15:35:48. #1.13#
SON DAKİKA: Lübnan'da İsrail Saldırıları Endişe Yaratıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement