Lübnan'da İsrail Saldırıları Endişe Yaratıyor

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Lübnan'ın güneyinde, İsrail sınırına yakın bölgelerde, Tel Aviv yönetiminin saldırılarını yoğunlaştırmasının endişeleri yaşanıyor.

Başkent Beyrut'ta, Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür ve altı kişinin öldüğü, 30 Temmuz'daki İsrail saldırısından bir gün sonra, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta hedef olması, bölgedeki tansiyonu yükseltti.

Son olarak, İsrail savaş uçaklarının bu gece Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 1 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralanması, bölgede çatışma ihtimali ve endişesini daha da artırdı.

Lübnan'ın İsrail sınırına yakın beldesi Şeba'da, AA muhabirine konuşan vatandaşlar, çatışmanın genişlemesinden duyduğu endişeyi ve yaptıkları hazırlıkları anlattı.

Kadınlar erzak stokluyor

Şeba beldesindeki kadınlar, İsrail'in saldırılarının genişleyerek yolların kapanması ve gıda tedarikinin kesintiye uğraması endişesiyle yiyecek ve temel ihtiyaç malzemelerini evlerinde saklamaya başladıklarını aktardı.

Lübnan Ticaret Bakanı Emin Selam, savaşın genişlemesi durumunda, ülkede "3-4 ay boyunca yeterli gıda ve buğday stoğunun bulunduğunu" belirtirken, Şeba halkı kendi gıda stoklarını hazırlamaya çalışıyor.

Şeba sakinlerinden 68 yaşındaki Saide Markez, AA muhabirine, "Savaş sebebiyle insanların kışlık malzeme hazırlaması gerekiyor. Bugünden, hazırlıkların hızlandırılarak bitirilmesi için çalışıyoruz." dedi.

Lübnan'da "Keşk" adı verilen kurutulmuş yoğurdun, güneşte bekletildiğini aktaran Markez, "Savaşın genişleyeceği yönündeki haberler yüzünden erzak hazırlıkları erkene alındı." diye konuştu.

"Beldemizde kalmaya kararlıyız"

Şeba'dan 76 yaşındaki Zekiye Saab, İsrail'in saldırıları ihtimaline karşı hazırlıklarını anlatarak, topraklarını terk etmemekte kararlı olduklarını ifade etti.

Saab, "Her gün devam eden bombalı saldırılara rağmen beldemizde kalmaya kararlıyız. Burada evimizdeyiz. Başka bir yere gidemeyiz. Olayların sakinleşeceğini ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ailesi Lübnan'ın Sayda şehrine taşındıktan sonra kız kardeşiyle aynı evde yaşayan Saab, kardeşiyle birlikte kendilerine keşk, kekik ve kuru nane gibi gıda malzemeleri hazırladıklarını kaydetti.

Saab, bombalı saldırılardan korkmadığını dile getirerek, "Hayat, Allah'ın takdirindedir. Bombardımanı bizden ve beldemizden uzak tutmak Allah'ın iradesindedir." ifadelerini kullandı.

Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının artması durumunda "yolların kapanması ve gıda ürünlerinin beldeye ulaşmakta zorlanması" ihtimalinin düşünüldüğünü vurgulayan Saab, belde sakinlerinin kışlık erzak hazırlıklarını hızlandırdığını sözlerine ekledi.

İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim'den itibaren yoğunluğu şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.

Hizbullah'tan yapılan son açıklamalara göre, İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 421'i Hizbullah mensubu 585 kişi hayatını kaybetti.