Lübnan'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı 3645'e Yükseldi - Son Dakika
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Lübnan'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı 3645'e Yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 62 kişinin öldüğünü açıkladı.

22.11.2024 23:48
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 62 kişinin daha öldüğünü belirterek, 8 Ekim 2023'ten bu yana can kaybının 3 bin 645'e ulaştığını duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun devam eden saldırıları sonucu ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu saldırılarda dün Baalbek'te 49, Nebatiye'de 8, Güney'de 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, İsrail saldırılarında toplam can kaybının 3 bin 645 olduğu kaydedildi.

İsrail saldırılarında 111 kişinin daha yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralı sayısının da 15 bin 355'e yükseldiği bildirildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı 3645'e Yükseldi - Son Dakika

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