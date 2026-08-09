Lübnan: İsrail saldırılarında can kaybı 4 bin 335\'e yükseldi

(BEYRUT) - Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye yönelik saldırılarında 2 Mart'tan bugüne 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 277 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye yönelik saldırılarının bilançosuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, "Saldırıların 2 Mart'tan 9 Ağustos'a kadar olan kümülatif toplam bilançosu 4 bin 335 şehit ve 12 bin 277 yaralıya ulaştı" ifadelerine yer verildi.