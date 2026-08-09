Lübnan: İsrail saldırılarında can kaybı 4 bin 335'e yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye yönelik saldırılarında 2 Mart'tan bugüne kadar 4 bin 335 kişinin öldüğünü, 12 bin 277 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık, saldırıların kümülatif bilançosunun 9 Ağustos itibarıyla bu rakamlara ulaştığını belirtti.
(BEYRUT) - Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye yönelik saldırılarında 2 Mart'tan bugüne 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 277 kişinin yaralandığını açıkladı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye yönelik saldırılarının bilançosuna ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlığın açıklamasında, "Saldırıların 2 Mart'tan 9 Ağustos'a kadar olan kümülatif toplam bilançosu 4 bin 335 şehit ve 12 bin 277 yaralıya ulaştı" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA
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