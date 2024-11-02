Lübnan'da İsrail Saldırısında 52 Ölü

Güncel

BEYRUT, 2 Kasım (Xinhua) -- Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Cuma günü Lübnan'ın doğusundaki Baalbek şehri ve çevresindeki kasaba ve köylere düzenlediği hava saldırılarında 52 kişinin öldüğünü, 72 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail güçleri geçtiğimiz günlerde vatandaşlara uyarılarda bulunarak bölgedeki tüm şehir, köy ve kasabaların boşaltılması çağrısında bulunduktan sonra Lübnan'ın doğusuna yönelik saldırılarını yoğunlaştırmıştı.

Can kayıplarının çoğu Baalbek, El-Alak, Yunine, Bednayel, El-Bazaliye, Amaz, Iaat, Labve, Harbata, Nahle, Taraya ve Havş An Nabi gibi bölgelerde meydana geldi.

Eylül sonundan bu yana Hizbullah ile İsrail arasında gerilim tırmanırken, İsrail ordusu Lübnan'a yoğun saldırılar düzenliyor. Ekim ayı başında İsrail, kuzey sınırından Lübnan'a doğru bir kara harekatı başlatmıştı.