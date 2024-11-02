Lübnan'da İsrail Saldırısında 52 Ölü - Son Dakika
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Lübnan'da İsrail Saldırısında 52 Ölü

Lübnan'da İsrail'in hava saldırılarında 52 kişi hayatını kaybetti, 72 kişi yaralandı.

02.11.2024 09:40
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BEYRUT, 2 Kasım (Xinhua) -- Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Cuma günü Lübnan'ın doğusundaki Baalbek şehri ve çevresindeki kasaba ve köylere düzenlediği hava saldırılarında 52 kişinin öldüğünü, 72 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail güçleri geçtiğimiz günlerde vatandaşlara uyarılarda bulunarak bölgedeki tüm şehir, köy ve kasabaların boşaltılması çağrısında bulunduktan sonra Lübnan'ın doğusuna yönelik saldırılarını yoğunlaştırmıştı.

Can kayıplarının çoğu Baalbek, El-Alak, Yunine, Bednayel, El-Bazaliye, Amaz, Iaat, Labve, Harbata, Nahle, Taraya ve Havş An Nabi gibi bölgelerde meydana geldi.

Eylül sonundan bu yana Hizbullah ile İsrail arasında gerilim tırmanırken, İsrail ordusu Lübnan'a yoğun saldırılar düzenliyor. Ekim ayı başında İsrail, kuzey sınırından Lübnan'a doğru bir kara harekatı başlatmıştı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Lübnan'da İsrail Saldırısında 52 Ölü - Son Dakika

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