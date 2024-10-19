Lübnan'da Kolera Vakası: UNICEF Acil Müdahale Başlattı - Son Dakika
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Lübnan'da Kolera Vakası: UNICEF Acil Müdahale Başlattı

UNICEF, Lübnan'da tespit edilen kolera vakası sonrası acil müdahale başlattı; bölgedeki insani kriz artıyor.

19.10.2024 12:53
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BEYRUT, 19 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Lübnan'ın kuzeyinde bir kolera vakasının tespit edilmesinin ardından Lübnan Sağlık Bakanlığı ile birlikte acil kolera müdahalesini başlattığını duyurdu. Ülkede artan yerinden edilme olayları nedeniyle bu durumun daha da endişe verici hale geldiği belirtiliyor.

UNICEF'in Lübnan temsilcisi Edouard Beigbeder, "Lübnan'daki savaş zaten çocukları ciddi risk altında bırakıyor ve şimdi kolera ve diğer bulaşıcı hastalıklar yeni bir risk olarak ortaya çıktı" dedi.

Lübnan'da 1993 yılından bu yana görülmeyen kolera vakaları Ekim 2022'de yeniden görülmeye başlandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, salgınla mücadele için çeşitli önlemler aldıktan sonra Haziran 2023'te ülkedeki kolera salgınının sona erdiğini duyurdu.

UNICEF'e göre, Çarşamba günü kuzeydeki kolera vakasının tespit edilmesiyle çok sektörlü bir müdahale başlatıldı. Bu müdahale, çocukların ve ailelerin güvenli suya, hijyen ve sanitasyon malzemelerine erişimini sağlamayı hedefliyor.

Beigbeder, "UNICEF, Lübnan'daki tüm çocukların ve ailelerin koleranın yayılmasından korunmasına yardımcı olmak amacıyla Halk Sağlığı Bakanlığı'nı desteklemek için önemli çabalar sarf etmektedir" dedi.

Beigbeder, "Çocukların öldürülmesini ve yaralanmasını önlemek, sahada büyüyen insani krizi durdurmak ve temel hizmetlerin düzgün bir şekilde işlemesini sağlamaya odaklanmak için ateşkes her zamankinden daha önemli" dedi.

İsrail ordusu 23 Eylül'den bu yana Hizbullah ile tehlikeli bir tırmanışa geçerek Lübnan'a yoğun saldırılar düzenliyor ve büyük kayıplara ve kitlesel göçlere neden oluyor.

Kaynak: Xinhua

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