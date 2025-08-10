Lübnan'da Mühimmat Deposunda Meydana Gelen Patlamada 6 Asker Hayatını Kaybetti

BEYRUT, 10 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde cumartesi günü ordu tarafından yürütülen inceleme ve mühimmat imha çalışmaları sırasında bir silah deposunda meydana gelen patlamada 6 asker hayatını kaybederken, çok sayıda asker de yaralandı.

Ordudan yapılan açıklamada, "Depo içinde bir patlama meydana geldi ve ilk bilançoya göre 6 asker şehit oldu. Olayın nedenlerini belirlemek için çalışmalar sürüyor" ifadelerine yer verildi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na göre patlama, orduya bağlı bir mühendislik ekibinin, bölgedeki İsrail saldırılarından kalan mühimmatı imha çalışmaları sırasında meydana geldi.

Lübnan Kızılhaçı'ndan bir kaynak Xinhua'ya verdiği demeçte, askerlerin cenazelerini ve yaralıları Sur'daki hastanelere naklettiklerini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, şehit askerler için üzüntüsünü dile getirerek ailelerine ve orduya başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.