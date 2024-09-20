Lübnan'da Patlamalar: 37 Ölü, 2931 Yaralı

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KALAA, 20 Eylül (Xinhua) -- Lübnan ordusu mensupları, Lübnan'ın Kalaa kasabasında bir arama operasyonu sırasında deniz fenerinin yakınına atılan telsiz cihazlarını inceliyor, 19 Eylül 2024. Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abyad Perşembe günü yaptığı açıklamada, Salı ve Çarşamba günleri Lübnan genelinde çağrı cihazları ve el telsizlerini hedef alan patlamalarda ölü sayısının 37'ye yükseldiğini, yaralı sayısının ise 2.931 olduğunu söyledi. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)