Lübnan'da Pilot Operasyonlar Başladı - Son Dakika
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Lübnan'da Pilot Operasyonlar Başladı

20.07.2026 17:16
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ABD, Lübnan-İsrail anlaşması uyarınca üç köyde pilot bölge operasyonlarının başladığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan-ABD- İsrail arasındaki çerçeve anlaşması uyarınca ve Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu'nun himayesinde Furun, Batı Zavtar, Sırayfa köylerinde pilot bölge operasyonlarının başladığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, "Lübnan'da ilk pilot bölgelerin başlatılması" başlıklı yazılı açıklama yaptı.

Pigott, üçlü çerçeve anlaşması uyarınca ve Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu'nun himayesinde Furun, Batı Zavtar, Sırayfa köylerinde pilot bölge operasyonlarının başladığını belirtti.

Durumu "dönüm noktası" olarak nitelendiren Pigott, bunun, geçen hafta İsrail ile Lübnan arasında Roma'da yapılan görüşmelerin doğrudan bir sonucu olduğunun altını çizdi.

Pigott, Lübnan-ABD-İsrail arasındaki çerçeve anlaşmasının başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için her iki tarafla da yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

Öte yandan Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

Washington'daki müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında "çerçeve anlaşması" imzalanmıştı.

AA'ya konuşan üst düzey Lübnanlı bir yetkili, 14-15 Temmuz'da İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Lübnan-İsrail doğrudan müzakerelerinin 6. turunda, "çerçeve anlaşması" kapsamında İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden kademeli çekilmesine başlanması amacıyla 2 pilot bölgenin uygulanması konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.

Yetkili, pilot bölgelerin birkaç gün içinde uygulamaya geçirilmesinin planlandığını ve görüşmelerde İsrail'in çekilme takviminin ayrıntılarının ele alındığını belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'da Pilot Operasyonlar Başladı - Son Dakika

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