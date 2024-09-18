Lübnan'da Telsiz Patlamaları: 3 Ölü, 100'den Fazla Yaralı

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Lübnan genelindeki telsiz patlamalarında ilk belirlemelere göre en az 3 kişi öldü, yüzü aşkın kişi de yaralandı.

Lübnan Haber Ajansı NNA'ya göre, Lübnan'ın güneyinde ve başkent Beyrut'un güneyinde telsiz cihazlarında patlamalar meydana geldi.

İlk belirlemelere göre telsiz patlamalarında 3 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, telsiz cihazlarının patlaması sonucu onlarca kişinin yaralandığını söyledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkedeki telsiz cihazların patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 100'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde, dünkü çağrı cihazı patlamasında öldürülen Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın üzerinde İsrail'e ait olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracının uçtuğu gözlemlendi.

NNA'daki haberde, İsrail'e ait keşif uçaklarının da ülkenin güneyinde yoğun uçuşlar yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında dün eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.