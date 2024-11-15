Lübnan'da UNIFIL Birliğine Saldırı

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BEYRUT, 15 Kasım (Xinhua) -- Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) birliğine devriye görevi sırasında ateş açıldı.

UNIFIL'in perşembe günü yaptığı açıklamada, Kalavye köyü yakınlarında devriye görevi yürüten barış gücü askerlerine kimliği belirsiz iki ya da üç kişi tarafından yaklaşık 30 el ateş edildiği belirtildi.

Açıklamada, devriyenin daha önce yol yakınlarında mühimmatların saklandığı bir depo tespit ettiği ve bunu Lübnan Silahlı Kuvvetlerine bildirdiği ifade edildi. Lübnanlı yetkilileri bilgilendirdikten sonra yollarına devam eden barış gücü askerlerinin daha sonra yoldaki enkazı kaldırmak için durduklarında saldırıya uğradıkları kaydedildi.

Ateşe araçlarından karşılık veren barış güçlerinin bölgeden güvenli şekilde ayrıldığı, yaralanan olmadığı ve araçların hasar görmediği bildirildi. UNIFIL, "mühimmatların saklandığı yerin bulunmasının saldırıyla ilgisinin olup olmadığını" araştırmaya başladı.

UNIFIL saldırıyı uluslararası hukukun ve barış gücü personelinin korunmasını öngören 1701 sayılı Güvenlik Konseyi Kararının "açık ihlali" olarak nitelendirdi. Açıklamada ayrıca Lübnanlı yetkililere Lübnan topraklarında kritik görevler yürüten barış gücü personelinin güvenliğini sağlama sorumlulukları hatırlatılarak "faillerin adalete teslim edilmesi için kapsamlı soruşturma yürütülmesi" çağrısında bulunuldu.

Barış gücü, artan risklere rağmen mevkilerini koruma ve 1701 sayılı kararın ihlallerini izleme konusundaki kararlılığını teyit etti.

Saldırı, İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin arttığı, İsrail'in 23 Eylül'den bu yana Lübnan'a yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdığı ve ekim ayı başında kuzey sınırında kara operasyonlarına başladığı bir dönemde meydana geldi.

Bu çatışmalar sırasında UNIFIL tesislerinin saldırıya uğradığı ve yaralıların olduğu bildirildi. UNIFIL daha önce İsrail güçlerini mevzilerini hedef almakla suçlamış, bu da İsrail'in uluslararası düzeyde eleştirilmesine yol açmıştı.