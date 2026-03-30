Lübnan'da UNIFIL'e Yönelik Patlama: 2 Asker Hayatını Kaybetti

30.03.2026 19:58
Lübnan'ın güneyinde meydana gelen patlamada 2 UNIFIL askeri yaşamını yitirdi, 2'si yaralandı.

BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyinde meydana gelen patlamada 2 barış gücü askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Beni Hayyan beldesi yakınlarında kaynağı bilinmeyen bir patlamanın devriye gezen UNIFIL askerlerinin araçlarına zarar vermesi sonucu 2 barış gücü askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Biri ağır 2 UNIFIL askerinin de yaralandığı olayın araştırılması için soruşturulma başlatıldığı aktarıldı.

Son 24 saat içinde UNIFIL askerlerinin ölümüyle sonuçlanan ikinci olayın yaşandığı ve yaşamını yitiren UNIFIL askerlerinin sayısının 3'e yükseldiğine dikkati çekilen açıklamada, hayatını kaybeden için taziye, yaralananlar için de geçmiş olsun mesajı verildi.

Lübnan'da çatışan taraflara uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, Birleşmiş Milletler (BM) personelinin ve mülklerinin güvenliğini sağlaması ve UNIFIL askerlerinin hayatını tehlikeye atabilecek her türlü eylemden de kaçınması gerektiği yinelendi.

UNIFIL birliklerine yönelik kasıtlı saldırıların uluslararası insancıl hukuku ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını ağır bir şekilde ihlal ettiği vurgulandı.

Dün, UNIFIL'in Lübnan'ın güneyinde konuşlandığı noktaya mühimmat isabet etmesi sonucu Endonezyalı 1 barış gücü askerinin öldüğü, birinin de ağır yaralandığı bildirilmişti.

Mühimmatın kim tarafından ateşlendiğinin bilinmediği aktarılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Kaynak: AA

Yeni paraşütünü test ederken hayatını kaybetti Yeni paraşütünü test ederken hayatını kaybetti
Kendi vatandaşlarına tahammülleri yok İsrail polisinden savaş karşıtı yaşlı kadına saldırı Kendi vatandaşlarına tahammülleri yok! İsrail polisinden savaş karşıtı yaşlı kadına saldırı
Yere yığılıp fenalaşan Lucescu’dan ilk açıklama: Sebebi Türkiye maçı... Yere yığılıp fenalaşan Lucescu'dan ilk açıklama: Sebebi Türkiye maçı...
İsrail Meclisinde İran korkusu Apar topar sığınaklara kaçtılar İsrail Meclisinde İran korkusu! Apar topar sığınaklara kaçtılar
Çin’den robot üretiminde dev adım: Yıllık kapasite 10 bine çıkarıldı Çin'den robot üretiminde dev adım: Yıllık kapasite 10 bine çıkarıldı
Fenerbahçe’nin eski yıldızı oğlunu oyun oynarken paylaştı Yataktaki Beşiktaş detayı bomba Fenerbahçe'nin eski yıldızı oğlunu oyun oynarken paylaştı! Yataktaki Beşiktaş detayı bomba
Tahran gece yarısı karanlığa gömüldü: Halk sokaklarda Tahran gece yarısı karanlığa gömüldü: Halk sokaklarda

20:22
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama
20:14
Rusya’dan vanaları kapattığı Avrupa’ya bir kara haber daha
Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha
19:55
Türkiye’ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı
Türkiye'ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı
19:51
Montella: 24 yıldır Dünya Kupası’na gidemememizin sorumlusu bu çocuklar değil
Montella: 24 yıldır Dünya Kupası'na gidemememizin sorumlusu bu çocuklar değil
19:38
İran’dan Türkiye’ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO’dan açıklama
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama
18:57
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı
18:38
Kapalıçarşı’dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı
Kapalıçarşı'dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı
